Liguria. Nei prossimi giorni la nostra regione sarà interessata da aria più secca e stabile con tempo complessivamente buono. Temporaneo aumento della nuvolosità venerdì con qualche piovasco a levante. Ecco le previsioni di Limet per oggi e i prossimi giorni.

Venerdì 23 giugno. Al mattino nubi basse sul settore centro-orientale della regione. Non si esclude qualche piovasco in corrispondenza degli annuvolamenti più intensi. Nel pomeriggio formazione di qualche temporale su Val di Vara e Valle del Magra con qualche sconfinamento lungo le coste sottostanti. Sul resto della regione in prevalenza soleggiato. In serata attenuazione dei fenomeni e della nuvolosità su tutta la regione. Venti: Tendenti a disporsi da nord sui valichi e versanti padani, deboli da sud sotto costa. Mari: Generalmente mosso. Temperature: Pressoché stazionarie o in leggero calo nelle zone interne. Costa: min +21/24°C, max: +27/31 C. Interno: min: +11/17°C , max: +26/30°C

Sabato 24 giugno. Soleggiato a parte un po’ di innocua nuvolosità nel pomeriggio a levante e sull’Imperiese. Venti: Moderati da nord-est, in attenuazione nel pomeriggio. Mari: Poco mosso. Temperature: In calo nelle aree interne, in aumento lungo le coste.

Domenica 25 giugno. Soleggiato a parte nubi nelle zone interne nel pomeriggio senza conseguenze. Temperature in lieve calo sotto costa, stazionarie altrove.