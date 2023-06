Liguria. Secondo gli esperti del Centro Limet, oggi, sabato 10 giugno, tra la notte e la mattinata non si escludono rovesci sul settore centro-orientale della costa, occasionalmente accompagnati da qualche colpo di tuono; nubi sparse altrove senza fenomeni. Nel pomeriggio attenuazione dei fenomeni in costa e comparsa di schiarite. I temporali si concentreranno sulle Alpi Liguri e le testate di Val Trebbia e Aveto, qui in allontanamento verso il Piacentino. In serata generale attenuazione delle precipitazioni fino a rasserenamento prima di notte.

Venti: Deboli in prevalenza dai quadranti meridionali.

Mari: Poco mosso.

Temperature: Pressoché stazionarie sia le minime che le massime. Costa: min +16/19°C, max +21/25°C . Interno: min: +11/14°C , max 19/26°C.