Liguria. Cielo sereno lungo le coste, poco nuvoloso nell’interno per via di sporadici addensamenti più probabili al mattino e alla sera. Temperature stazionarie, venti deboli, in prevalenza meridionali e mare poco mosso. L’umidità si mantiene su valori medi tra il 40% e il 60%.

Sono le previsioni meteo per le prossime ore secondo il centro meteo idrologico regionale di Arpal che segnala anche temperature comprese sulla costa a Genova e Savona tra 22 e 30 gradi, e nell’interno tra 15 e 33 se si parla di zone come Busalla o Cairo Montenotte.

Per martedì 26 giugno Arpal prevede una tendenza all’aumento delle nubi, con sole alternato a coperture e variabilità, temperature in lieve diminuzione e assenza di pioggia.

Pioggia che potrebbe tornare invece nella giornata di mercoledì 28 giugno, quando avremo condizioni di maggiore variabilità, venti deboli e temperature stazionarie.