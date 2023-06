Liguria. Nonostante qualche residuo piovasco tra imperiese e savonese occidentale interno, la giornata si apre con cielo sereno o poco nuvoloso altrove. Dal pomeriggio, secondo il Limet, Associazione ligure di meteorologia, si verificherà un’attività cumuliforme sulle Alpi Liguri, Bormida occidentale, Trebbia, Aveto, Vara e Fontanabuona, con brevi sconfinamenti temporaleschi tra Tigullio e Golfo Paradiso.

I venti saranno a regime di brezza. Mare poco mosso. Temperature stazionarie sulla costa minime tra 20 e 23° C e massime tra i 27 e i 29° C. Nell’interno minime tra 10 e 16° C , massime tra 25 e 28° C.

Domani, giovedì 29, stabile e soleggiato al mattino. Intensa attività cumuliforme al pomeriggio, con temporali nelle zone interne, specialmente Alpi liguri, Val Bormida, Vara, Trebbia e Aveto. Venti a regime di brezza, Mare quasi calmo o poco mosso. Temperature in lieve calo le massime.

Venerdì 30 il tempo sulla Liguria peggiorerà con rovesci e temporali da Ponente a Levante. Fenomeni più intensi nelle aree interne. Ventilazione sostenuta da sud. Mare mosso. Previsioni che necessitano di conferme con i prossimi aggiornamenti.