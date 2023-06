Liguria. Sull’arco ligure rimangono i contrasti nelle zone interne e qualche addensamento nuvoloso: il Limet, Associazione ligure di meteorologia, prevede una mattinata da nuvoloso a molto nuvoloso a Ponente, occasione per qualche piovasco nell’entroterra savonese e Alpi Liguri; altrove maggiori aperture. Durante il pomeriggio parziali schiarite anche sul Ponente costiero, instabilità diffusa nell’entroterra savonese e Alpi Liguri, fenomeni più isolati sul versante Nord dell’appennino di Levante.

Venti a regime di brezza, più attive quelle diurne specie a Ponente. Mare quasi calmo o poco mosso. Temperature stazionarie sulla costa minime tra +16 a +18° C e massime tra 22 e 26° C. Nell’interno minime tra 10 e 14° C e massime tra 20 e 28° C.

Domani, giovedì 8 giugno, nubi più invadenti a Ponente dove non si esclude qualche piovasco, si apre sul settore costiero in giornata; momenti soleggiati sul centro-levante; consueta instabilità pomeridiana tra Alpi Liguri, Cuneese e sul versante padano dell’appennino di Levante. Venti a regime di brezza, mare quasi calmo/poco mosso. Temperature stazionarie.

Venerdì 9 giugno nessuna variazione significativa. Soliti acquazzoni pomeridiani possibili su Alpi Liguri e versante padano dell’Appennino di Levante, nel complesso soleggiato sul settore costiero.