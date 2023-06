Liguria. Permangono condizioni di tempo variabile ed a tratti instabile, soprattutto nelle zone interne. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Cielo e Fenomeni: tra la notte ed il mattino addensamenti sui versanti padani centro-occidentali, nuvolosità sparsa, in genere di tipo medio-alto, altrove.

Dalle ore centrali della giornata formazione di rovesci e temporali nelle zone interne, lungo la fascia costiera ancora nuvolosità sparsa con possibili addensamenti più consistenti. In serata generale attenuazione dei fenomeni.

Venti: al mattino deboli da nord, dalle ore centrali della giornata tenderanno a disporsi dai quadranti meridionali. Mari: quasi calmo o poco mosso. Temperature: minime in lieve aumento sui versanti padani occidentali, stabili altrove. Massime in leggero calo nelle zone interne, stazionarie od in lieve aumento lungo la costa. Costa: min +15/19°C, max +23/26°C; interno: min: +6/15°C , max +20/25°C.

LUNEDì 5 GIUGNO: tra la notte ed il mattino tempo variabile con la possibile formazione di qualche rovescio o temporale sparso. Dalle ore centrali della giornata rovesci temporaleschi nelle zone interne, probabili sconfinamenti lungo i tratti costieri sottostanti. [Seguire i prossimi aggiornamenti]

Venti: deboli di direzione variabile. Mari: poco mosso. Temperature: stazionarie od in lieve calo.

MARTEDì 6 GIUGNO: nella notte qualche fenomeno potrà interessare lo Spezzino. Dalle ore centrali della giornata consueta instabilità nelle zone interne, in genere stabile lungo la costa. Temperature stazionarie. [Seguire i prossimi aggiornamenti]