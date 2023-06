Maturità, si parte: 10mila studenti liguri impegnati nella prima prova scritta di italiano

Liguria. Come tradizione l’esame di maturità inizia con la prima prova scritta di italiano, che è comune a tutti gli indirizzi di studio.

La Liguria, dove sono 10.846 i maturandi, è seconda in Italia per percentuale di non ammessi: 5,2%, solo dietro la Sardegna (8,2%). La media nazionale è di 3,6%.

Alle 8:30 il ministero dell’Istruzione e del merito comunicherà la chiave per l’apertura del plico telematico. La chiave sarà disponibile sul sito del Mim.

Tre le opzioni tra cui scegliere: l’analisi e il commento di un testo letterario, l’analisi di un testo rispondendo a domande e commentando e l’analisi critica di un fatto di attualità. Sette le tracce complessive.

E un “grande in bocca al lupo” per gli studenti è arrivato, tra gli altri, dal sindaco di Albenga Riccardo Tomatis: “La maturità segna una tappa fondamentale del percorso formativo e di vita di ogni ragazzo. Voglio fare un imbocca al lupo a tutti i ragazzi. Affrontate al meglio questo momento che ricorderete e porterete nei vostri cuori per sempre“.

Domani, giovedì 22 giugno sarà la volta della seconda prova, che riguarda le discipline caratterizzanti i singoli percorsi di studio. Tra le novità va annoverata l’introduzione della seconda prova scritta per gli Istituti Professionali di nuovo ordinamento. Anche in questo caso sarà pubblicata, alle 8.30, la chiave per aprire i plichi telematici con le tracce.

La terza prova scritta è solo per gli istituti presso i quali sono presenti i percorsi EsaBac ed EsaBac techno e nei licei con sezioni a opzione internazionale cinese, spagnola e tedesca. È in programma martedì 27 giugno, dalle ore 8:30.

È previsto, infine, un colloquio, che ha l’obiettivo di accertare il conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale delle studentesse e degli studenti. Nello svolgimento dell’esame, fa sapere il ministero, la commissione terrà conto delle informazioni contenute nel curriculum dello studente. La prova orale verrà svolta anche utilizzando la lingua straniera e riguarderà pure l’educazione civica. Il colloquio prenderà avvio da uno spunto iniziale (un’immagine, un breve testo, un breve video) scelto dalla commissione.

Il voto finale sarà composto da un massimo di 40 punti della media del triennio, mentre gli altri 60 saranno il risultato delle tre prove (fino a 20 ciascuna).