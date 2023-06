Matrimonio in gran segreto per Annalisa: si è sposata ad Assisi, domani la festa in Liguria

Carcare. Annalisa si è sposata, in gran segreto, ad Assisi e non a Tellaro, dove inizialmente si attendevano le nozze tra la cantante e Francesco Muglia, 42enne padovano vicepresidente del settore marketing di Costa Crociere. Nella cittadina del levante ligure, infatti, domani (1 luglio) si terrà solo la festa con numerosi invitati, tra loro dovrebbero esserci anche Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Alessandro Amoroso, Fedez e Chiara Ferragni.

In base a quanto riportano alcuni media locali, la cerimonia si è tenuta nel tardo pomeriggio di ieri nella Basilica di San Francesco ad Assisi, luogo a cui Muglia è molto legato come testimoniano anche alcuni post sul suo profilo Instagram. In uno caso, ad esempio, il manager ha pubblicato una foto che lo ritrae all’interno della chiesa con la didascalia “Every year back to discover a new piece of this infinite miracle” (Ogni anno torno per scoprire un nuovo pezzo di questo infinito miracolo). E forse proprio il suo amore verso questo luogo ha spinto i due a sceglierlo per convolare a nozze.

Dopo il rito religioso, i neo sposi si sono spostati nella Locanda del Cardinale per la cena insieme ad un centinaio di invitati, solo familiari e amici più stretti. Domani a Tellaro, invece, si aspetta una festa in grande stile, con diversi partecipanti anche della Valbormida e del savonese.