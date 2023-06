Mareggiata notturna ad Alassio, le onde mangiano la spiaggia fino alla terza fila

Alassio. Mareggiata ad Alassio, nella notte appena trascorsa. Per fortuna di lieve entità (sotto il metro d’onda), ma tanto è bastato per mandare in crisi il lido alassino.

Questa mattina, infatti, l’acqua è arrivata fino alla terza fila degli ombrelloni dei vari stabilimenti, accorciando di fatto sensibilmente le spiagge che già, purtroppo, non fanno della profondità la loro caratteristica principe.

Ora la speranza è che, complice il bel tempo (stando alle previsioni), la situazione possa migliorare già entro il weekend alle porte.

“Per 3-4 giorni almeno saremo in difficoltà, – ha spiegato il presidente dell’associazione Bagni Marini Emanuele Schivo. – Sicuramente entro la prossima settimana la situazione si sistemerà, mare permettendo, ma speriamo già a partire da questo fine settimana”.

Una situazione figlia anche del mancato terzo lotto del ripascimento, che ormai è stato rimandato alla prossima primavera: “Purtroppo, – ha proseguito Schivo, – è mancato il terzo lotto per raggiungere il quantitativo di sabbia indicato da Regione Liguria ed esperti per trovare equilibrio sulle spiagge. Le autorizzazioni ci sono ma i fondi hanno tardato ad arrivare e ormai è troppo tardi”.

Discorso rimandato così come, ormai da tempo immemore, anche quello relativo ad un’opera di difesa strutturale dell’arenile: “Capisco i nostalgici alassini, ma una barriera soffolta direi che è più che necessaria. Non si parla certo di opere emerse, che andrebbero a deturpare il nostro meraviglioso paesaggio, ma si può agire sotto. Questo permetterebbe di proteggere locali e spiagge: una soluzione definitiva che consentirebbe anche di salvaguardare i ripascimenti evitando un enorme spreco di denaro”, ha concluso.