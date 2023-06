Manta spiaggiata a Pietra Ligure: soccorsa e riportata al largo

Pietra Ligure. Una manta è stata ritrovata questa mattina sul bagnasciuga tra i bagni Nautilus e i bagni Villa Paolina di Pietra Ligure. Il pesce, in evidente difficoltà, è stato soccorso da alcuni bagnini di salvataggio presenti in loco.

“Appena l’ho notata – racconta Umberto, uno dei bagnini – ho subito chiamato mio figlio Matteo e insieme abbiamo riportato l’esemplare al largo con un’imbaracazione”.

L’episodio è avvenuto intorno alle 7.30, in un momento in cui le spiagge non erano ancora affollate: “Speriamo si riprenda – ha auspicato Umberto -, anche se ho i miei dubbi”.