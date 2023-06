Mancanza rete telefonica e internet sui treni, Riolfo (Lega): “Massimo impegno da Regione Liguria”

Liguria. “E’ necessario insistere e intraprendere ogni iniziativa utile per risolvere il problema, ormai anacronistico, della mancanza di rete telefonica e internet lungo i tratti ferroviari della Liguria”. Lo ha dichiarato il consigliere regionale della Lega Mabel Riolfo.

“Già nel 2019 Regione Liguria aveva approvato all’unanimità un ordine del giorno della Lega che impegnava la giunta a sollecitare le compagnie telefoniche ad attivarsi per migliorare il servizio. Purtroppo, la situazione non appare migliorata e quindi ho presentato un’interrogazione, che è stata discussa stamane in aula, chiedendo alla giunta di impegnarsi per rimuovere questo grave inconveniente per tutti. L’assessore competente, a seguito della mia interrogazione, ha subito scritto a Trenitalia prospettando la questione. L’azienda ha risposto spiegando che non sono loro a occuparsi ‘in prima missione’ della telefonia e che stanno interloquendo con le aziende telefoniche ‘ben consci del problema’ sul nostro territorio”.

“In un mondo che ormai viaggia a ‘4.0’ i passeggeri, che usano internet come strumento di lavoro, in Liguria sono sostanzialmente impossibilitati a utilizzare il web. Tra l’altro, questa condizione non provoca soltanto un forte disagio per i liguri, ma disincentiva anche a venire a lavorare nella nostra regione. L’assessore, riconoscendo che la normale copertura delle rete telefonica e internet sarebbe un vantaggio per tutti, ha promesso di mantenere l’attenzione sulla questione e con lui monitoreremo la situazione. Auspico, quindi, che potremo risolvere questo problema, almeno in gran parte, entro la fine della legislatura”.