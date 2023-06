Maltempo in arrivo sulla Liguria, nel savonese allerta gialla sino alle 18: nel pomeriggio la fase più critica

Liguria. Maltempo in arrivo su tutta la Liguria. A partire dalle 6 di questa mattina è scattata l’allerta gialla su tutta la nostra regioneche terminerà, salvo proroghe, alle 18 sulle zone A e D (Ponente e versanti padani di ponente) e alle 21 su B, C ed E (centro della Regione, versanti padani di levante e levante regionale).

Secondo gli esperti del Centro Limet, in particolare, oggi si registrerà il passaggio di rovesci sul golfo ligure, con maggiore intensità sull’Imperiese e lo Spezzino, dove sarà possibile anche qualche colpo di tuono. Da metà mattinata, possibile formazione di temporali – anche intensi – su Arenzanese, Voltrese, Gruppo del Beigua, Faiallo, alta Val d’Orba e bassa Valle Stura. Sul resto della regione rovesci sparsi alternati a schiarite con occasionali colpi di tuono.

Nel corso del pomeriggio avremo un’estensione dei temporali a tutte le aree interne del ponente, ma i fenomeni saranno sempre più intensi tra il Savonese di Levante e il Genovese di ponente. In seguito avremo una lenta traslazione dei fenomeni a levante tra il tardo pomeriggio e la serata. Prima di notte il tempo migliorerà lungo le coste, mentre si registreranno ancora rovesci residui sui versanti padani centro-occidentali.

Per quanto riguarda i venti, saranno moderati tra sud e sud est con qualche rinforzo, in rotazione a nord in serata a partire dal settore centro-occidentale della costa. Il mare sarà da mosso a poco mosso, mentre per le temperature avremo una situazione stazionaria per le minima e in calo per le massime (Costa: min +19/21°C, max: +23/25° C, Interno: min: +10/14°C , max: +18/21°C).

Per un primo miglioramento a cominciare dalle zone più occidentali, bisognerà attendere la notte tra oggi, venerdì 30 giugno e sabato 1 luglio, quando saranno ancora, comunque, possibili residui fenomeni.