Loano, proseguono i lavori per la nuova passeggiata di ponente: dal 26 giugno possibili disagi al traffico su Lungomare Marconi

Loano. Proseguono a ritmo serrato i lavori per la nuova passeggiata a mare di ponente di Loano.

Un primo tratto, a partire dal confine con Borghetto Santo Spirito, è stato riaperto ai passaggio dei pedoni già da qualche giorno. In quella parte le lavorazioni, almeno sulla parte “pubblica”, sono per lo più concluse: il piano di camminamento è stato completato, così come la posa della ringhiera sul lato delle spiagge. Perciò parte del lungomare è già percorribile dai pedoni, anche se il cantiere vero e proprio non è stato ancora smantellato.

Questo anche perché domani lunedì 26 giugno il prosieguo delle lavorazioni creerà qualche possibile disagio al traffico su lungomare Marconi. In primo luogo, arriveranno i mezzi che trasportano le carpenterie metalliche delle scale della nuova passeggiata. I mezzi accederanno al lungomare dal passaggio a livello di Pietra Ligure per raggiungere l’estremità opposta. Dalle 7 alle 13 il tratto compreso tra via Genova fino al confine con Borghetto Santo Spirito resterà chiuso al traffico per consentire lo scarico degli stessi materiali (nel tratto, lato monte, compreso dal sottopasso delle Olivette fino al cantiere vero e proprio).

Nei giorni successivi e per circa un settimana, lo stesso lungomare Marconi sarà chiuso a intermittenza per periodi di circa due ore per poter spostare, mediante gru, le carpenterie sulla battigia. Tutte le operazioni saranno presidiate da movieri.

Secondo le stime dell’impresa, i lavori del primo lotto dovrebbero concludersi entro la fine del mese di giugno.

La realizzazione della nuova passeggiata a mare di ponente prevede un investimento complessivo di circa 8 milioni e 280 mila euro. Di questi, circa un milione e 600 mila euro sono stati stanziati dalla Regione nell’ambito del Fondo Strategico Regionale: la cifra è andata parte dei costi del primo lotto di lavori, il cui ammontare complessivo è di circa 2 milioni e 900 mila euro (anche se l’incremento dei costi ha comportato un ulteriore esborso di circa 300 mila euro).

Le strutture della vecchia passeggiata versavano in uno stato di degrado generalizzato, che erano state aggravate dalle diverse, violente mareggiate verificatesi a cadenza regolare durante le ultime stagioni autunnali ed invernali. Per ovviare al problema, l’amministrazione comunale ed i gestori degli stabilimenti balneari avevano messo in atto ripetuti interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza.

Il progetto prevedeva il restyling completo del tratto di promenade compreso tra gli ex cantieri Zunino (compresi) ed i Bagni Carla al confine con Borghetto Santo Spirito, per circa 675 metri di lungomare. L’intervento consiste nel rifacimento della soletta, dei locali sottostanti ad uso degli stabilimenti balneari e dell’arredo urbano per “innestarlo” sul tratto di passeggiata di levante, che già anni fa era stato oggetto di un intervento analogo. Per raggiungere questo obiettivo, è stato previsto un “avanzamento strutturale” verso mare dell’attuale camminamento per un’estensione di circa 70 centimetri.

In corrispondenza dei Bagni Marina Piccola e degli ex cantieri Zunino verranno realizzati anche due prolungamenti verso il mare, che avranno funzione di belvedere. Altri elementi architettonici e funzionali (come rampe di collegamento con i sottopassi, la rampa pedonale e carrabile che verrà creata all’altezza dei Bagni Aurora, corpi scala e piattaforme elevatrici) serviranno a favorire l’integrazione e il complicato rapporto tra in due livelli.

Il piano stradale è stato demolito: ciò permetterà, tra l’altro, il rifacimento dei sottoservizi e di un nuovo marciapiede sul lato a monte (adiacente la linea ferroviaria); contestualmente a quest’ultimo intervento, il muro della ferrovia verrà riqualificato e verranno realizzate nuove scale e rampe di accesso ai sottopassi. Il progetto prevede la riorganizzazione della viabilità e del sistema di parcheggi: verranno realizzate anche nuove aree di sosta per gli autobus e nuove aree verdi nel tratto a monte a ridosso della linea ferroviaria. I lavori di demolizione e ricostruzione della passeggiata a mare di ponente comprendono anche il rifacimento dell’impianto di pubblica illuminazione con nuove luci a led.