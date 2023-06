Loano: Luana Isella nominata Cavaliere della Repubblica

Loano. “Ci complimentiamo con il nostro capogruppo in Consiglio comunale Luana Isella per l’importante conferimento ottenuto. Durante la cerimonia per celebrare il 2 giugno, è stata nominata dal Prefetto di Savona Cavaliere della Repubblica”.

Così il gruppo Nuova Grande Loano sul riconoscimento ottenuto da Luana Isella.

“Conosciamo il suo impegno e la sua costanza nell’affrontare i problemi che quotidianamente si presentano, soprattutto noto è stato il suo impegno durante gli anni che la nostra provincia è stata colpita duramente dagli eventi eccezionali”. Negli anni passati Luana Isella ha ricoperto diversi incarichi a livello comunale e provinciale, in particolare il ruolo di consigliere provinciale alla viabilità durante il quale ha dovuto affrontare le criticità sul territorio provocate dal maltempo.

“Il suo impegno è stato riconosciuto da tutti i sindaci della Provincia: questa onorificenza sia da spunto per migliorare il nostro impegno per Loano” conclude il gruppo loanese.