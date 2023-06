Loano. Attimo Danza e Studium Dance and Movement presenti al “Galá di Danza”

Loano. Sulle note dei più grandi compositori della musica classica e non solo, i bambini e ragazzi delle scuole “Attimo Danza” di Lorella Brondo e “Studium Dance and Movement” di Vittorio Manni si esibiranno il 5 luglio in piazza Italia a Loano.

Le due scuole si uniranno insieme per regalare agli occhi degli spettatori uno spettacolo senza precedenti: la prima scuola danzerà prettamente più su musiche classiche e contemporanee (come il famoso “Lago dei cigni” o “Bayadere”), unendosi allo stile più “street” della scuola di Manni con coreografie hip-hop e street-jazz (uno stile più dinamico e completo che riprende le tonalità e le basi dell’hip-hop).

Inoltre, l’Attimo Danza prenderà parte ad un evento molto particolare: il 1 luglio si esibirà alle grotte di Toirano durante l’evento “Il cammino della Santa Maria Rossello”, organizzato dal comune di Toirano.