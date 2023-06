Loano, annunciato Cattardico: la fusione è quasi completata

Loano. Si era parlato più volte di questa come una fase burocraticamente rilevante per la fusione tra San Francesco Loano e Soccer Borghetto. In attesa di completare gli ultimi passaggi, il sodalizio ha già annunciato degli ingressi in società di cui si era già a conoscenza ma che ora diventano prettamente certi.

Con tanto di foto di rito, ecco l’ufficializzazine di Cristian Cattardico in panchina, coadiuvato dal vice e direttore dell’area tecnica Alessio La Monica, il riabilitatore Antonio Schiesaro e il preparatore dei portieri Lorenzo Ceccarini.