Loano, a Palazzo Kursaal la conferenza “Sicurezza senza confini”

Loano. “Sicurezza senza confini”, è questo il titolo della conferenza che si terrà questa sera (26 giugno), alle ore 20.30, presso la Biblioteca Civica “Antonio Arecco”, a Palazzo Kursaal (corso Roma, 9).

Relatore sarà Nicolò Paganelli, mentre moderatrice dell’incontro sarà Grazia Noseda. Interverranno: Luca Lettieri, sindaco di Loano; Enrica Rocca, assessore a cultura-turismo e sport; Claudio Cavallo, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia; Luca Steffanina, vicepresidente del gruppo promotore della serata; Alfio Sciuto, responsabile regionale del dipartimento per i rapporti con le forze dell’ordine e i vigili del fuoco; Tommy Marinelli ,fotoreporter e videomaker sull’utilizzo dei droni.

“Durante la serata verranno forniti suggerimenti utili da adottare a ‘casa’ e in ‘viaggio” per evitare spiacevoli inconvenienti, approfondendo un argomento spesso dato per scontato”, spiegano gli organizzatori.