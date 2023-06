Lo spettacolo di Giacomo Poretti, MercatoRetrò, l’Infiorata, la fiera del libro e tanta musica: ecco cosa fare questo weekend

Savonese. Sarà un fine settimana all’insegna di tanta musica, motori, libri, spettacoli e tanto altro. Due giornate ricche di occasioni per tutti per trascorrere del tempo all’aria aperta e in compagnia. Dalla costa all’entroterra una ricca proposta di attività culturali e non che incontreranno il gusto di grandi e piccini. Tra gli ospiti Giacomo Poretti, del divertente trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo, l’agente Catarella della serie televisiva “Il commissario Montalbano”, ma anche tanti eventi tradizionali e non tra cui l’Infiorata di Sassello e la nuova Fiera del Libro di Cairo. Ma ora entriamo nel dettaglio e scopriamo cosa ci aspetta!

GIACOMO PORETTI (DEL TRIO ALDO, GIOVANNI E GIACOMO) E LA MOGLIE IN SCENA AD ALBENGA

Domenica 11 giugno in piazza De Andrè, sul lungomare di Albenga, ci sarà lo spettacolo “Il Gigante Egoista” con Daniela Cristofori, Giacomo Poretti (uno dei volti del trio Aldo, Giovanni e Giacomo) e l’orchestra “La nota in più”. Con la musica dell’orchestra sinfonica – composta da ragazzi con autismo e disabilità cognitiva – e l’affettuosa ironia di Giacomo Poretti e sua moglie, “Il Gigante Egoista” di Oscar Wilde diventa la metafora in cui la semplicità è la sola forza capace di aprire varchi in muri apparentemente invalicabili. In un’epoca in cui si alzano continuamente muri che separano, questa rappresentazione ci dice che l’arte non ha confini, non ha possessori, sta dentro i limiti di ciascuno di noi e li oltrepassa rendendoci tutti più liberi. E forse anche più buoni. Lo spettacolo sarà gratuito e le offerte raccolte saranno destinate al progetto “Non uno Meno”.

VINTAGE E MOTORI D’EPOCA AL MERCATORETRO’, OSPITE L’AGENTE CATARELLA DEL COMMISSARIO MONTALBANO

Per tutto il weekend appuntamento con la sesta edizione di “MercatoRetrò”, un evento d’eccezione che si svolgerà all’interno del prestigioso porto di Imperia. Il tema dominante è il “vintage” visto in tutti i suoi aspetti. Ad attendere il pubblico un programma molto ricco che permetterà di fare un affascinante salto nel tempo. Si troveranno auto e moto d’epoca, oggetti e abiti appartenenti ormai a un altro mondo. Non mancheranno quindi stand di antiquariato, oggettistica, vinile, auto, moto, ricambi, accessori e molto altro. A sorpresa un grande ospite, l’agente Catarella della serie televisiva “Il commissario Montalbano”, abilmente caratterizzato da Angelo Russo. L’attore incontrerà il suo pubblico in banchina nei giorni della manifestazione. Tutti i dettagli sul programma qui.

DOMENICA LA TRADIZIONALE INFIORATA A SASSELLO

Domenica per le strade di Sassello, come da tradizione, per il giorno del Corpus Domini si svolgerà uno degli eventi più colorati e profumati della provincia di Savona: l’Infiorata. In questa occasione i cittadini sassellesi si riversano per le strade del paese, addobbandole con magnifici disegni a tema liturgico e colorandoli tipicamente con l’utilizzo di fiori. Un “coro” di colori che arriva direttamente da abitanti e turisti affezionati al borgo Bandiera Arancione. Dopo la celebrazione della Santa Messa, è possibile assistere alla processione delle croci lungo le stesse strade ricche dei colori più sgargianti. A CAIRO LA FIERA DEL LIBRO Per la prima volta Cairo Montenotte organizza la Fiera del Libro. La manifestazione si svolgerà nel centro storico per tutto il fine settimana. Sarà una tre giorni animata da diversi appuntamenti: non mancheranno convegni, presentazioni di libri, stand, letture itineranti, laboratori per bambini, esposizione di libri antichi e aperitivi letterari. Per l’occasione si “vestiranno a tema” anche le vetrine delle attività commerciali del centro storico. Protagonista anche l’arte con due esposizioni.

A VARAZZE MERCATINO E MUSICA ROCK

Sabato e domenica a Varazze sono previsti musica rock e il mercatino “Altro che hobby”. Le bancarelle mostreranno i prodotti realizzati da ingegnosi artigiani le cui opere uniscono fantasia e sapiente manualità. Sabato sera invece sarà la volta di un concerto dal titolo “Sherocks”, un tributo alle donne del rock. Con questo evento “Varazze Città delle donne” vuole omaggiare le cantanti che hanno lasciato un segno indelebile nell’universo rock e non solo. Un viaggio avventuroso, contagioso e coinvolgente. Non sarà un semplice concerto, ma un vero spettacolo musico-culturale, condito da aneddoti e curiosità riguardanti le grandi star femminili della musica internazionali.

A LOANO APPUNTAMENTO CON “I CONCERTI DEL PRINCIPE” A Loano secondo e ultimo appuntamento con “I concerti del Principe”, la rassegna musicale promossa dall’Associazione Musicale Santa Maria Immacolata diretta dal maestro Davide Nari. Sabato 10 giugno nell’atrio di Palazzo Doria si terrà il concerto – a ingresso libero – della Camera Musicale Ligure composta da Marco Moro (flauto), Giovanni Sardo (violino), Simone Mazzone (chitarra) e José Scanu (chitarra). A FINALBORGO IL CONCERTO DI ORCHESTRABILI Ancora musica, sabato 10 giugno all’Auditorium di Finalborgo saranno ospiti gli OrchestrAbili, un’orchestra composta da disabili e migranti. La musica è un linguaggio universale che aiuta a superare le difficoltà, i limiti, le differenze mettendo al centro le persone. Finalità di questo concerto è contribuire e favorire l’accesso alla cultura da parte di persone che rischiano di rimanerne escluse, coinvolgendole attivamente come soggetti in grado di produrre cultura.

DIVERTIMENTO E SPORT PER GRANDI E PICCINI AL PARCO ASINOLLA

Infine, altro fine settimana di emozioni, divertimento e tante attività con gli amici animali al parco Asinolla di Pietra Ligure. Sabato e domenica mini trekking con gli asini, format esperienziali, Battesimo della Sella, laboratori per bambini, ma anche postazioni per godersi il paesaggio e il sole faranno divertire grandi e piccini. Il programma completo qui.

