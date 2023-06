Lions Club Spotorno Noli Bergeggi Vezzi Portio: Enrico Tassinari confermato presidente

Spotorno/Noli. Il Dottor Enrico Tassinari riconfermato per un altro anno alla guida del Lions Club Spotorno Noli Bergeggi Vezzi Portio. Le linee guida che lo stesso ha tracciato nel corso della serata del passaggio delle cariche hanno infatti confermato le attività svolte nel corso di questo anno sociale.

Innanzitutto la consegna di borse della spesa ai meno abbienti segnalati dai servizi sociali del quattro comuni del Golfo, tra l’altro ospitate in comode borse riutilizzabili realizzate su disegno esclusivo di un nostro super partner in tante altre iniziative, Roberto Roby Giannotti, architetto, insegnante, fumettista e creator designer, animatore instancabile di SpotornoComics, la rassegna estiva di caricature e vignette ,di cui da sempre il nostro Club è sponsor per la parte relativa al Concorso di disegno riservato ai giovani e giovanissimi bambini del territorio e ai graditi ospiti di alberghi,ristoranti e bagni marini.

La partecipazione a questa iniziativa sarà anche la prima a vedere impegnati i nostri Lions guidati dal referente per questa e altre iniziative riservate ai giovani, Antonio Rovere – puntualizza il Presidente Tassinari. A seguire ci saranno come sempre le attività di servizio di carattere sanitario, che da sempre sono il cuore dell’impegno lionistico: il controllo della vista con particolare riguardo al glaucoma e le principali patologie ad essa collegate,il diabete, il controllo della pressione arteriosa svolte dai numerosi medici aderenti al club ,guidati dallo stesso Presidente e che hanno nella Dott.ssa Grillo la referente per vista e diabete.

Non mancheranno nelle numerose attività coordinate dallo scrivente la partecipazione al Poster per la Pace,riservato ai giovani studenti della scuola media (lo scorso anno uno studente del nostro Istituto Comprensivo si è piazzato al quarto posto e hanno partecipato al concorso una sessantina di ragazzi), la consegna della Bandiera italiana ai giovani e giovanissimi studenti delle scuole del comprensorio nonché l’altra importante attività educativa consistente in un percorso attrezzato in bici dopo aver seguito un corso di educazione stradale, proposta come da tradizione agli aluuni delle classi seconde delle scuole medie di Spotorno, Noli, Vado e Quiliano, dovuta principalmente all’idea e alla collaborazione del nostro socio Enrico Delbono che la ideò undici anni fa.

Resiste da venti anni l’altra attività riservata in questo caso agli studenti degli Istituti Secondari di Secondo grado, proposta dal lontano 2003 agli studenti della provincia di Savona dal referente di club e distrettuale Antonio Rovere, il Concorso di Eloquenza: quest’anno per il principio della turnazione tra i partecipanti storici, savonesi, cuneesi e monregalesi, al club di Spotorno è toccata anche l’organizzazione della finalissima distrettuale che ha visto protagonisti i tre migliori classificati delle rispettive selezioni,presenti tra gli altri il Governatore Claudio Sabattini, neo eletto pochi giorni prima Presidente del Consiglio dei Governatori, il futuro Governatore Oscar Bielli e il futuro primo Vice Enzo Benza.

Queste in breve sintesi le attività che il neo eletto Presidente si prefigge si svolgere in questo anno sociale con la collaborazione di tutti i soci e l’indispensabile e già buona collaborazione delle Amministrazioni comunali del territorio di competenza del Club.