L’influencer Dan Bilzerian in Liguria, il suo jet privato è atterrato a Genova: una vita sfrenata tra poker e belle ragazze

Liguria. Dan Bilzerian, uno degli influencer più noti e controversi del mondo, è atterrato a Genova. Il suo jet privato – inconfondibile per la livrea nera e il logo demoniaco, oltre che per il numero di coda N701DB – è stato immortalato ieri sera parcheggiato all’aeroporto Cristoforo Colombo.

Bilzerian, 42 anni, cittadino statunitense di origini armene, è seguito da più di 33 milioni di follower su Instagram e 15 milioni su Facebook. Giocatore professionista di poker, gestisce anche la società Ignite che vende sigarette elettroniche, oli di cannabinoidi, bottiglie di vodka e altri prodotti. Il suo profilo, dove appare sempre circondato da belle ragazze, è la celebrazione della bella vita, del lusso sfrenato e dell’esagerazione.

Personaggio conosciuto in tutto il mondo e in particolare negli Stati Uniti, è stato coinvolto in numerose controversie legali. Ha sempre sostenuto che la sua ricchezza derivasse dai successi nel gioco di azzardo. A causa del frequente consumo di droghe, avrebbe subito due attacchi di cuore prima dei 32 anni.

Al momento sui suoi profili social non ci sono conferme del suo soggiorno in Liguria, ma è probabile che Bilzerian abbia scelto qualche località esclusiva della riviera per concedersi (si fa per dire) qualche giorno di vacanza nella nostra terra.