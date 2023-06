Legino, domani la serata finale del torneo ‘Nando Cogno’. Carella: “È il nostro fiore all’occhiello, puntiamo sui giovani”

Savona. Quarant’anni di passione, di sfide, di emozioni: questi sono solo alcuni dei termini riconducibili al torneo “Nando Cogno”, manifestazione quest’anno giunta alla quarantesima edizione. Domani, venerdì 9 giugno, presso lo stadio “Fiorenzo Ruffinengo”, dalle ore 20.00 andrà in scena la serata finale del torneo, un evento che da maggio ha coinvolto le leve giovanili della maggior parte delle società della provincia.

“Se 40 anni fa – racconta Carella – mi avessero detto che avremmo raggiunto questo traguardo non ci avrei creduto, invece con la nostra costanza, la nostra caparbietà e la nostra voglia di andare avanti siamo arrivati al quarantesimo anno di attività sempre migliorandoci. Il palcoscenico del Cogno è stato calcato da molti giocatori poi arrivati tra i professionisti tra cui El Shaarawy, Marcolini, Carparelli e Vignaroli. Per noi è una prova d’orgoglio, ci ripaga di tutti i sacrifici che stiamo facendo. Organizzare un torneo con 65 squadre è decisamente impegnativo, ma allo stesso tempo dimostra che è un evento molto sentito in Liguria”.

In seguito il presidente del sodalizio verdeblù ha proseguito dichiarando: “Quest’anno avremmo potuto già celebrare la quaranteduesima edizione del Cogno, ma purtroppo il Covid ce lo ha impedito. Per il quarantesimo anniversario ricorderemo tutte le persone che in questi quarant’anni hanno permesso a questo torneo di crescere sempre di più, sarà l’occasione giusta per dare un omaggio a chi ci ha sempre aiutato e a chi continuerà a farlo. Spero che il Cogno abbia ancora lunga vita, è il nostro fiore all’occhiello”.

Il Legino quest’anno si è aggiudicato il premio per la valorizzazione dei giovani giocatori, un altro motivo di vanto per il club: “Per quanto riguarda i giovani abbiamo dimostrato a fatti e non a parole che puntiamo su di loro, anche a costo di rischiare qualcosa come quest’anno. Il nostro allenatore crede nei giovani, per noi aver vinto il premio di valorizzazione è un motivo di vanto e lo è anche per il nostro tecnico”.

Infine Carella ha concluso il proprio intervento svelando parte degli ospiti presenti al Ruffinengo: “Stephan El Shaarawy sarà l’ospite d’onore. Insieme a lui ci saranno anche Fulvio Pea (direttore tecnico della nazionale albanese) e Michele Sbravati (responsabile del settore giovanile del Genoa)”. Tutto è pronto dunque, tra poco più di 24 ore la serata finale del torneo “Nando Cogno” avrà inizio.