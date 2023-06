Le lumache e la Liguria

Cibo povero? Contadino? All’inizio, forse, quando le chiocciole, le lumache, furono tra gli alimenti più facili da essere cacciate e mangiate dai nostri antenati. Ma già greci e romani ne riconoscevano bontà (addirittura doti afrodisiache…), e addirittura le allevavano con foglie di alloro, vino, latte, crusca. Un cibo di lusso, insomma, ricercato nei banchetti senatoriali.

Il primo a mettere in relazione le chiocciole e i liguri fu lo storico latino Sallustio in un passaggio del “Bellum Iugurthinum”, 104 a.C., che racconta come il generale Caio Mario, espugnò una roccaforte in Numidia (l’odierna Algeria, governata allora da Giugurta, che sarà poi sconfitto), grazie ad un suo soldato appartenente al popolo Ligures che, seguendo delle chiocciole, di cui era ghiotto, scoprì un passaggio nascosto e sguarnito, attraverso il quale i romani sorpresero gli assediati prendendo la guarnigione di sorpresa.

Un altro militare ligure, il Maresciallo d’Italia Enrico Caviglia, il vincitore di Vittorio Veneto, era ghiotto di lumache al punto di scegliere come attendente un cuoco di Borgio Verezzi a cui aveva affidato la ricetta di famiglia affinchè gli preparasse lumache alla Verezzina.

In Liguria, dove la fa da padrona la “helix aspersa”, si raccolgono nei vigneti (le più pregiate), nei fossi, nei sentieri di campagna, in autunno, dopo una giornata di pioggia (oggi, in effetti, arrivano da allevamenti, piemontesi soprattutto, ma anche in Liguria cominciano ad essere un buon affare), sempre di meno per colpa dei diserbanti. Nell’estremo Ponente si raccolgono (e mangiano) i “ciui”, lumache più piccole, bianche, da far spurgare (come le Helix non di allevamento) per 40 giorni in una gabbietta con crusca (serve a “ripulire” le lumache, il loro stomaco, dall’amaro delle erbe).

Il fatto che noi liguri le facciamo spurgare, è perchè le raccogliamo nel pieno della loro attività vitale, a differenza dei francesi che, invece, non le spurgano perchè le raccolgono e mangiano quando sono in letargo, a digiuno). Già, ma come si cucinano?

Come sempre, il web è pieno di ricette, quella ligure tradizionale è ” a zimin”, ma con funghi e salsa, ma a Triora e Verezzi ci sono due ricette che sanno di bosco, frutta secca, erbe aromatiche. Sulla piazza di Triora hanno addirittura eretto anche un monumento alla lumaca.

L’abbinamento vinicolo c’è e non c’è, va bene il Lumassina (deriva da lumaca, of course) per quelle alla verezzina, un rosso, ormeasco o rossese, per quelle “a zimino”.

