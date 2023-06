Savona. Staffetta 4×400 in notturna per le allieve dell’Atletica Arcobaleno Savona, scese in pista a Gavirate, nell’ambito del CRL Meeting Bronze Lombardia.

Alice Ratto, Asia Zucchino, Ginevra Carloni ed Anna Crovetto hanno dominato la gara, prevalendo con ampio margine su altre 4 formazioni schierate al via e chiudendo con un interessante crono di 4.05.59.

Questa prestazione ha consentito al quartetto di acquisire il pass per la partecipazione ai Campionati Italiani Individuali di categoria, in programma a Caorle dal 23 al 25 giugno 2023.