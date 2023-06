Lavori in via Papa Giovanni ad Albenga, Ciangherotti (FI): “Danno incalcolabile per attività e turismo”

Albenga. “Quest’estate la Liguria si prepara ad accogliere un’ondata di turisti dopo il difficile periodo causato dall’emergenza sanitaria. Ad Albenga, grazie alla disastrosa gestione dei lavori pubblici dell’amministrazione guidata dal sindaco Riccardo Tomatis, daremo il benvenuto agli ospiti sbarrandogli la strada con il cantiere infinito di via Papa Giovanni. Un danno incalcolabile per il turismo e per le tante attività commerciali che gravitano in quella zona”. Lo afferma il consigliere comunale e coordinatore albenganese di Forza Italia Eraldo Ciangherotti.

Secondo l’esponente forzista, “sindaco e maggioranza hanno posto le basi per un’estate di disagi a discapito di tutti, ospiti in visita nella nostra città e albenganesi. In questa giunta che oggi governa Albenga manca una testa pensante. I lavori di via Papa Giovanni termineranno, nella migliore delle ipotesi, a fine settembre. Questo significa che una delle principali arterie di Albenga, in cui sono presenti decine di attività commerciali, sarà un cantiere unico nel periodo di maggior afflusso turistico. Un altro capolavoro dell’horror di questa giunta”.

“I danni prodotti dall’incapacità di questa amministrazione nella gestione della programmazione dei lavori pubblici andranno a ripercuotersi inevitabilmente sul tessuto commerciale e turistico della città – sottolinea Ciangherotti -. Non c’è visione, non c’è capacità di ascolto del territorio. Riccardo Tomatis si dimostra ancora una volta un sindaco completamente sconnesso dalla realtà e i suoi atti vanno esattamente contro i bisogni di chi vive o lavora con il turismo”.

Secondo Ciangherotti, infine, “non basta il danno di immagine causato dai continui episodi di violenza che si sono verificati ancora recentemente alle porte del centro storico – conclude -. Invece di venire incontro ai cittadini e alle partite iva, già fortemente penalizzati dagli episodi di cronaca, questa maggioranza si dimostra sempre un passo indietro rispetto alle esigenze della collettività. E allora buona estate ai residenti, ai commercianti e ai turisti di passaggio in via Papa Giovanni. Un’estate di sole, cantieri e occasioni perdute. Firmato, il sindaco Riccardo Tomatis e la sua giunta”.