La Val Varatella punta sull’outdoor: sottoscritto protocollo d’intesa tra i Comuni di Toirano, Borghetto, Boissano e Balestrino e la Festa dei Gunbi

Toirano. I Comuni di Toirano, Balestrino, Boissano e Borghetto Santo Spirito, insieme all’Associazione Festa dei Gunbi, hanno sottoscritto un Protocollo d’intesa per il coordinamento, la gestione, la valorizzazione e la promozione delle attività outdoor del comprensorio territoriale Val Varatella.

Il patto per il turismo outdoor è stato sottoscritto dai sindaci Giuseppe De Fezza, Comune di Toirano capofila; Stefano Saturno, Comune di Balestrino; Paola Devincenzi, Comune di Boissano; Giancarlo Canepa, Comune di Borghetto Santo Spirito e Mirko Infantino, presidente dell’Associazione Festa dei Gunbi.

L’evento sarà lanciato ufficialmente a Toirano in occasione della Festa dei Gunbi prevista dal 3 al 6 agosto.

La partnership è stata sottoscritta con un’associazione che opera nel settore della promozione turistica da oltre trent’anni e che è ormai una realtà consolidata e simbolo di serietà per tutta la Val Varatella. Oggi l’Associazione Festa dei Gunbi vanta una struttura solida composta da volontari di tutta la valle e dei comuni limitrofi, con un nuovo direttivo composto da molti giovani e da una sezione “outdoor” di cui fanno parte persone che hanno accumulato anni di esperienza nello sviluppo e gestione del prodotto turistico dedicato agli sport all’aria aperta in realtà a noi vicine.

Il patto tra i Comuni e l’associazione è stato sottoscritto in linea con gli obiettivi di Regione Liguria e del Piano del Turismo 2020, con l’obiettivo di promuovere la creazione e l’aggregazione di prodotti turistici differenziati con particolare attenzione al turismo esperienziale ed al turismo outdoor.

Il comprensorio territoriale della Val Varatella presenta peculiarità territoriali, identitarie e di fruizione di elevata attrattività in campo ambientale, caratterizzato da diverse eccellenze di notevole valore turistico quali: un Comune (Toirano) premiato con la Bandiera Arancione (riconoscimento di qualità turistico-ambientale conferito dal Touring Club Italiano ai piccoli comuni dell’entroterra), noto per la presenza di una grotta turistica (Grotte Turistiche di Toirano) di forte richiamo nazionale e internazionale e per la presenza di palestre di arrampicata che contano oltre 600 itinerari attrezzati, 500 dei quali descritti nella Guida “Arrampicare tra Bàsure e Fene” – 2013; un Comune premiato con la Bandiera Blu (Borghetto Santo Spirito) rilasciata dalla Fee-Foudation for Environmental Education; inoltre, tutti i comuni interessati e sottoscrittori del protocollo d’intesa hanno architetture naturali, storiche, civili e religiose di grande interesse, oltre ad essere ricchi di una rete escursionistica che si sviluppa per diversi chilometri in parte riconosciuta nell’ambito della Rete Escursionistica Ligure ed interessata dal passaggio della “Alta Via dei Monti Liguri” e del “Sentiero Liguria” e di due Siti di Interesse Comunitario, nello specifico il SIC IT1324011 – Monte Ravinet – Rocca Barbena (area 2576h) e il SIC IT1324910 – Monte Acuto – Poggio Grande – Rio Torsero (area 2420h).

“In ragione di ciò – spiegano i sindaci – abbiamo ritenuto utile e necessario attivare una forma di partnership locale per la creazione di un nuovo brand territoriale in ambito di turismo outdoor, che rappresenti un prodotto territoriale che potrà farsi apprezzare dagli utenti che già visitano i territori a noi limitrofi, e che vada poi a fare rete con quello della Finale Outdoor Region, riferimento in ambito nazionale ed internazionale. La mission di questa partnership sarà quella di collaborare allo sviluppo di progetti e interventi volti a rendere fruibile in modo omogeneo l’intero comprensorio territoriale, preservare e tutelare l’ambiente e la natura, governare il flusso turistico, valorizzare le attività sportive all’aria aperta e dare una connotazione unitaria all’offerta turistica outdoor del comprensorio stesso”.

“Sarà necessario – proseguono – da subito, strutturare il progetto dando inizio ad un’attività di censimento e di valorizzazione della rete sentieristica del territorio, proprio consolidando i legami fra i Comuni, gli enti, le associazioni e gli operatori economici, che saranno coinvolti nelle attività di valorizzazione e di promozione turistica di tutta la Varatella.

I Comuni della Val Varatella e l’Associazione Festa dei Gunbi definiranno un programma di sviluppo locale attraverso azioni di promozione turistica anche utilizzando progetti di area vasta, condivisi ed improntati a criteri di sostenibilità ambientale, mediante attività di animazione e di promozione in coerenza con gli indirizzi e le politiche regionali in materia di turismo, affiancando alle tradizionali e consolidate azioni a supporto del turismo balneare, nuove iniziative per valorizzare forme di turismo di territorio in crescita quali il turismo escursionistico e naturalistico (ecoturismo), il turismo outdoor (cicloturismo, mountain bike, climbing, diving, hiking, trekking, horse riding, paragliding, ecc.), il turismo storico, culturale e religioso, il turismo dei tipici borghi liguri, il turismo enogastronomico legato alle produzioni locali, il turismo scolastico, il turismo esperienziale.

L’ente capofila è il Comune di Toirano che, insieme ai comuni di Balestrino, Boissano e Borghetto Santo Spirito ed all’Associazione Festa dei Gunbi, avrà il compito di: coordinare tutte le attività outdoor del comprensorio della Val Varatella al fine di creare un equilibrio nella loro fruizione diretta sul territorio; sviluppare una strategia condivisa in ambito marketing territoriale in riferimento alle attività outdoor del comprensorio; stimolare e coadiuvare il lavoro inerente il censimento della rete sentieristica di ciascun Comune aderente anche attraverso la realizzazione del Catasto dei Sentieri; far autorizzare i percorsi MTB secondo quanto previsto dalla Legge Regionale 24/2009 e dai decreti attuativi (dgr779 del 26/09/2018), iscrivendo successivamente tutti i sentieri censiti e aventi le opportune caratteristiche alla Rete Escursionistica Ligure (R.E.L.) fatto salvo per eventuali percorsi ad uso esclusivo MTB (cd single track); coordinare l’attività di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete sentieristica per tutti i Comuni aderenti; stimolare, supportare e proporre la predisposizione di specifici progetti per l’infrastrutturazione (manutenzione sentieri, cartellonistica specifica, aree tematiche, aree sosta, digitalizzazione, ecc), la valorizzazione e la promozione dell’intero comprensorio outdoor; supportare, proporre e presentare progetti, necessari a reperire forme di collaborazione e finanziamenti, sia su bandi nazionali, che regionali o comunitari, e gestire le procedure di eventuale assegnazione di contributi; programmare e realizzare campagne informative e/o produzione di materiali promozionali che abbiano come obiettivo quello di aumentare l’attrattività e la competitività dell’offerta turistica del comprensorio, nonché di stimolare e supportare gli operatori economici a diverso titolo coinvolti nelle iniziative di valorizzazione e di promozione territoriale.

“Riteniamo che questa scelta strategica cambierà il modo di fare turismo in tutta la Val Varatella, all’insegna della tutela ambientale e dello sviluppo economico, e che possa rilanciare il nostro territorio offrendo un prodotto turistico a 360 gradi che ci renderà competitivi a livello nazionale ed internazionale”, concludono i firmatari del protocollo d’intesa”.