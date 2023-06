La Spotornese organizza una serata ‘vintage’ in ricordo di Enrico Cucchi, Franco Rotella ed Enrico Ravera

Spotorno. La Spotornese, in collaborazione con la Figc ed il patrocinio del Comune di Spotorno,. organizza, martedì 13 giugno, a partire dalle 17.30, una serata ‘vintage’, nel ricordo di tre gradi amici; Enrico Cucchi, Franco Rotella ed Enrico Ravera.

Le Old Stars di Atalanta, Inter e Genoa si esibiranno in Mini Tornei a 7 giocatori, a scopo benefico, all’interno del rinnovato Campo Monticello di Spotorno,

Il torneo delle Old Stars sarà preceduto, all e ore 17.30, da una esibizione delle vecchie glorie della Spotornese, dagli anni ’80 ai 2000).

Durante la serata ci sarà spazio per la musica, per la comicità, lotterie e giochi interattivi con il pubblico presente., in compagnia di presentatori e comici liguri di rilievo.

Il ricavato della manifestazione sarà devoluto all’ Associazioone Cucchi e G.S.Bindun, da anni impegnate in iniziative benefiche a favore della ricerca e cure dell’Associazione Italiane Ricerca sul Cancro,