La sezione Anpi-Cgil di Savona intitolata a Luigi “Mario” Olivieri

Savona. Oggi pomeriggio il comitato della sezione Anpi-Cgil di Savona ha intitolato la sezione a Luigi Olivieri, più noto come “Mario”.

Scomparso nel 2021, Mario fu il vero fondatore e per lungo tempo coordinatore del circolo Anpi-Cgil di Savona, per molti anni dirigente della Camera del Lavoro e del Sindacato Pensionati Spi, figura molto nota in città per l’attività svolta a favore della Cgil e dell’Anpi, sempre presente alle iniziative delle due associazioni che hanno pienamente condiviso di dedicare la Sezione al suo ricordo.

Nello stessa riunione il comitato ha eletto il nuovo presidente di sezione, Alberto Lazzari, di lunga esperienza sindacale, dirigente della Cgil di Savona e militante nell’Anpi.

“Anpi e Cgil di Savona ringraziano il presidente uscente Gianni Oddera per il prezioso lavoro svolto dal momento della costituzione della sezione fino ad oggi. Anche nella nostra provincia si conferma e rafforza lo storico rapporto tra le due associazioni con le iniziative comuni a difesa dei valori ispirati dalla resistenza antifascista che oggi, purtroppo, in molti tentano di rimettere in discussione: la Costituzione e tutti i suoi contenuti, la libertà e la giustizia sociale, i diritti della persona e del lavoro.”

La sede della sezione Anpi Luigi “Mario” Olivieri di Cgil Savona è situata presso la sede del Sindacato Pensionati Cgil di via Boito 9 R, contattabile telefonicamente al numero 019-8389839 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.