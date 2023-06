La senatrice Raffaella Paita nominata coordinatrice nazionale di Italia Viva

Savona. La senatrice Raffaella Paita è la nuova coordinatrice nazionale di Italia Viva, la nomina è arrivata oggi durante l’assemblea del partito a Napoli.

“Anni di buona politica, impegno, sacrificio anche personale e serietà, oggi sono riconosciuti e premiati da una comunità politica che sa guardare al merito come paradigma fondamentale per declinare cos’è politica e cosa non lo è” commenta Matteo Calcagno, coordinatore provinciale di Italia Viva Savona.

“Siamo certi – prosegue – che Lella saprà lavorare con impegno e dedizione per far crescere la nostra famiglia politica come ha sempre fatto. Per questo noi le siamo affezionati come amica e guida fin dall’inizio della meravigliosa avventura di Italia Viva iniziata in quel caldo agosto politico del 2019”.