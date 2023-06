La savonese Alessandra De Rossi sul podio agli europei e internazionali di Pickleball: lunedì premiazione in Comune

Savona. La savonese Alessandra De Rossi sarà premiata nella Sala Rossa del Comune di Savona dall’assessore allo sport Francesco Rossello per i suoi successi: medaglia di bronzo agli europei di Pickleball nel singolo e un oro e un argento agli internazionali di Pickleball di maggio a Roma nel doppio femminile e misto.

Insieme al marito, Federico Piccinaglia, praticano questo sport da quattro anni e gestiscono la società King Pickleball Savona, una delle prime società in Italia e gli unici in Liguria.

Una disciplina che in America è esplosa e in Europa è in crescita. Il campo è relativamente piccolo (13 x 6 metri), non richiede i vetri intorno al campo e la pallina è leggerissima “E’ molto più semplice del paddle e del tennis – spiegano -, la pallina non pesa quanto quella del tennis e ha, quindi, meno impatto sulle articolazioni e si gioca con delle racchette simili ai ‘racchettoni’ da mare”.

Ora i nuovi obiettivi di Alessandra e Federico sono la gara internazionale di Montpellier la prossima settimana e i mondiali in Indonesia e a Bali a settembre.

La società King Pickleball Savona, autorizzata dal Comune, ha sistemato l’area sportiva a Lavagnola facendola diventare un campo da pickleball: “Un altro importante intervento – aveva detto l’assessore allo Sport Francesco Rossello – che testimonia come in città esistano molti soggetti disposti a prendersi cura degli spazi pubblici”.