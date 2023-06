Ronco Scrivia. Si è svolto, a Ronco Scrivia, sui due campi in sintetico di ultima generazione della eccellente struttura sportiva dell’Asd Vallescrivia 2018, il raggruppamento finale del Torneo delle Province 2023, che ha visto il successo della Rappresentativa Under 14 di Savona, davanti a Genova, La Spezia, Chiavari, Imperia.

È stato il festival del calcio giovanile dei Comitati liguri, con cento giocatori scesi in campo per affrontarsi a viso aperto, nel rispetto della correttezza e della lealtà sportiva.

Erano presenti sugli spalti le massime autorità del calcio ligure regionale e provinciale e tanti addetti ai lavori, soprattutto di società professionistiche, venuti ad osservare da vicino i giovani atleti.

Un menzione particolare va attribuita ai componenti dello staff tecnico e dirigenziale di ciascun Comitato Provinciale, per il lavoro svolto a favore di tutto il movimento calcistico giovanile ed alla società ASD Vallescrivia, con in testa il presidente Mirco Cirri, per la perfetta organizzazione del Torneo.

Rappresentative Under 14: la fase finale vinta da Savona

Marco Cirri, presidente del Vallescrivia, società ospitante

Una fase della premiazione

Lorenzo Alvigini, Leonardo Patti, Filippo Costa della rappresentativa genovese