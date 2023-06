La pistola di Cechov

“Nulla è così difficile come non ingannare se stessi” sentenzia Ludwig Wittgenstein. L’affermazione, suppongo per molti condivisibile, rivela una duplice presenza in noi, una di un soggetto che inganna e l’altra di uno ingannato che coincidono misteriosamente nell’idea di “sé”. La dinamica indicata dal grande logico austriaco concerne un atto epistemologico rivolto alla conoscenza di sé che si realizza nel momento in cui diamo vita alla narrazione di noi a noi stessi, è il momento dell’insorgere della coscienza auto generata attraverso un gesto creativo connotabile secondo cifre di natura letteraria. La spirale ermeneutica così prodotta evolve nella dinamica dialettica tra il “noi” e gli “altri”, quest’ultimo è un fenomeno estremamente complesso che frantuma il soggetto nel caleidoscopio percettivo e rappresentativo della moltitudine degli “interlocutori altri” attivando fenomeni che interessano la psicologia, la sociologia immillando l’immagine del Sé fin quasi ad annichilirla; per tale ragione ci limiteremo in questa sede alla pur impervia riflessione solo sul primo termine dialettico pur nelle imprescindibili innervature nel secondo. Per taluni soggetti e in momenti particolari è possibile collocare la propria percezione e narrazione del Sé sullo stesso piano di quelle di chiunque entri in relazione con loro, a volte addirittura a un livello di coglimento del vero inferiore rispetto a quella di persone che stimano o amano particolarmente, ma sappiamo bene che, nella maggior parte dei casi, il ruolo centrale nell’azione epistemologica auto rivolta è interpretato dalla narrazione che effettuiamo rivolgendoci a noi stessi. Il fatto che il “gesto gnoseologico” in questione sia riconducibile alle strategie narrative comporta che alcuni aspetti peculiari della tecnica letteraria divengano protagonisti di tale attività e che la ricerca della verisimiglianza protesa alla conquista della verità sia tanto centrale quanto imprescindibile.

Limitiamo la nostra riflessione a tre tecniche suggestive e ricorrenti della “cassetta degli attrezzi” di chi ha fatto del narrare una professione, mi riferisco alla pistola di Cecov, all’eikos di Aristotele e a un aspetto, a mio modo di vedere, molto interessante per la nostra riflessione che si suole nominare “sospensione di incredulità”. L’espressione “la pistola di Cechov” si riferisce a una situazione o a un elemento della storia che appare all’inizio della vicenda ma di cui si comprende il significato, attraverso un’improvvisa rivelazione, solo più avanti così che, per dirla con Cechov, una pistola se compare in scena deve sparare prima della fine dello spettacolo. In realtà nell’opera teatrale Il giardino dei ciliegi, lo stesso Cechov presenta due armi cariche che non sparano mai, ma non è questo che ci interessa, probabilmente Cechov voleva esortare all’essenzialità, a non impiegare inutili e dispersivi orpelli, così che gli “oggetti esibiti” risultino essere selezionati in una prospettiva funzionale alla vicenda. Ora, poiché siamo gli “autori-fruitori della nostra storia”, ne segue che la presentazione a noi di determinati oggetti, trascurandone altri, risulterà essere una cernita discriminatoria determinata da noi a livello inconsapevole tanto che “la pistola” che abbiamo raccontato a noi stessi finirà per sparare determinando una precisa quanto non necessariamente oggettiva rappresentazione e fruizione del “Sé”. Appare evidente il loop nel quale ci andiamo a raccontare che sembra vedere l’inconscio come una sorta di gost writer del racconto che il conscio andrà in seguito ad analizzare per conoscersi.

Se per tragedia intendiamo il racconto di una vicenda che si conclude con la morte del protagonista, quale narrazione può essere più tragica di quella che realizziamo di noi a noi stessi ben consapevoli che l’unica certezza che possediamo è la nostra morte? Nella sua Poetica Aristotele individua come fondamentali alcuni elementi: la tecnica della mimesi, il ruolo del pathos e della conseguente catarsi e, aspetto che mi interessa maggiormente, l’agnizione intesa come “riconoscimento”, coglimento del “vero disvelato”. Nella tradizione del teatro greco l’agnizione è il momento in cui il protagonista “scopre” la propria vera identità, valga su tutti l’esempio di Edipo che, attraverso un doloroso percorso di indagine, si ri-conosce parricida incestuoso e passa “dall’oscurità dietro la maschera al chiarore del riconoscimento del Sé”. Accettare questa prospettiva significherebbe, come credo sembri essere ovvio per molti lettori, postulare un “io vero” al quale tentare di accedere raccontandoci per poterlo conoscere con certezza, prendere coscienza di ciò che, in qualche misura, era già in noi presente, la nostra “verità più vera”, quella che va oltre la rappresentazione che diamo di noi rendendoci falsamente fruibili agli altri. Senza scomodare Schopenhauer, è evidente che l’auto narrazione del Sé non può che approssimarsi allo stesso senza poter esserne altro che rappresentazione.

La “sospensione di incredulità” è una sorta di patto tra narratore e fruitore, che nel nostro caso coincidono rendendo ancor più significativo l’accordo; il fine è che il lettore accetta di soprassedere all’eventuale improbabilità della narrazione, per poterne condividere intimamente il senso a patto che non manchi alla stessa una solida coerenza. Anche se, come sappiamo, la “rappresentazione letteraria del Sé” la distingue dallo stesso, il Sé non può rivelarsi se non all’interno della narrazione. Da parte sua il narratore si impegna a non introdurre falsi indizi fuorvianti, ciò che nel gergo è detto “aringa rossa”, che altrimenti risulterebbe “consapevole ingannatore di se stesso”. Una simile eventualità potrebbe avere successo ma questo dimostrerebbe le qualità del soggetto, abile come narratore nell’applicazione dell’eikos, e contemporaneamente acritico come ascoltatore; nel caso in cui fallisse si rovescerebbero le qualità ma la somma dei due ruoli risulterebbe invariabilmente mediocre, insomma, è indispensabile il rispetto del patto e l’onestà, o almeno il provarci, da parte dell’autore. A questo punto la questione propone alcuni interrogativi: esiste un monolite immutabile come oggetto dell’osservazione e della possibile narrazione? Il narratore è conscio o inconscio? L’io ha modo di conoscere la verità del Sé? Ha senso un eventuale auto inganno? La scelta delle varie pistole di Cechov è deliberata oppure no? L’agnizione è possibile o il magma diveniente del Sé genera un corto circuito rappresentativo? Consapevole di essere ben lontano da una qualsiasi certezza nelle risposte a tante e complesse interrogazioni provo a individuare, nel narrarci di noi, qualche plausibile punto fermo: dobbiamo volerci bene, essere onesti e autocritici, presupporre di essere abitati da noi accettando il nostro perenne fluire, ascoltare l’emozione che ci suggerisce quali le pistole da rappresentare e, soprattutto, evitare di puntarle verso di noi.

