La giornata internazionale dell’Ortottica in Liguria e nel savonese: “Prevenzione e cura delle anomalie visive”

Liguria. Ogni primo lunedì di giugno si celebra la giornata mondiale di Ortottica. “L’Ortottica da tutte le angolazioni perché siamo nel mondo una professione cresciuta di numero coprendo tutti gli angoli, angoli che ogni giorno usiamo nel nostro lavoro e da tutti gli angoli guardiamo i nostri pazienti per fornire il miglior trattamento possibile” è lo slogan scelto quest’anno dall’International Orthoptics Association.

L’ortottista è quel professionista sanitario specializzato nella prevenzione, valutazione, trattamento e gestione delle anomalie visive, in particolare quelle che riguardano la funzione binoculare e la motilità oculare.

La prevenzione visiva rappresenta la pietra angolare per molti disturbi della visione, sia per la salute del cittadino, come nei danni conseguenti a patologie invalidanti non riconosciute per tempo, ma anche come elemento di efficientamento delle risorse: “Se si puntasse a una diagnosi precoce, si potrebbero ridurre i tempi per attivare i processi di cura e riabilitazione. Infatti con la prevenzione si intercetterebbero molti disturbi a carico della visione, permettendo a molte persone, in particolare nell’età evolutiva, di arrivare prima a diagnosi e a recuperare la funzione della visione per quanto possibile, il prima possibile. Purtroppo a oggi nel nostro paese assistiamo a una disomogenea applicabilità dei programmi di screening ortottici” è il commento di Lucia Intruglio, Presidente della Commissione di albo nazionale degli Ortottisti.

L’ortottista è anche sinonimo di riabilitatore visivo. La riabilitazione visiva come terapia ortottica, è un campo della riabilitazione che si occupa di migliorare le abilità visive e la funzione del sistema visivo. È particolarmente utile per le persone che hanno problemi visivi come ambliopia, strabismo, disturbi della percezione visiva o difficoltà nell’integrazione delle informazioni visive.

Monica Ciarlanti, presidente della Commissione di albo degli Ortottisti dell’Ordine TSRM e PSTRP di Genova, Imperia e Savona e Imperia, sottolinea l’importanza della professione e l’impegno degli ortottisti nel migliorare la qualità della vita delle persone affette da disturbi oculari: “Esprimo gratitudine per tutti i colleghi che ogni giorno si adoperano nella cura e nella presa in carico dei loro assistiti, e che dedicano tempo e risorse all’aggiornamento costante, alla ricerca, consapevoli che questi siano ingredienti fondamentali per garantire prestazioni di qualità”.