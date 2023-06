Pietra Ligure. Secondo giorno per la UCI Enduro World Cup che entra nel vivo con le gare dei professionisti: questa mattina sui trails adrenalinici di Ranzi e della Valmaremola, con la prova speciale Power Stage. In tutto 40 i team professionistici presenti nel grande villaggio allestito per gli atleti, tra piazza De Gasperi, via Matteotti e il lungomare, oltre ai team degli amatori che ieri sono stati protagonisti della prima giornata di gare dell’evento internazionale ospitato a Pietra Ligure. E location protagonista la suggestiva piazza S. Nicolò con gli sponsor, gli stand dell’expo village e il palco presso cui si terranno le partenze e gli arrivi degli atleti e la cerimonia di premiazione.

Dai sentieri lunghi e veloci immersi nel bosco alle pendici del Monte Carmo, alla nuova trail area di Ranzi con i suoi spettacolari panorami, fino al territorio tecnico e ripido del Monte Grosso, gli atleti hanno affrontato una grande varietà di terreni e stili di riding.

I numeri del percorso gara EDR (enduro) sono decisamente importanti: 60 km, 1.900 mt di dislivello positivo e 2.900 mt di dislivello negativo, 6 prove speciali e un tempo di gara tra i dai 35 ai 40 minuti di sole prove speciali. Non meno impegnativo il tracciato pensato per la categoria elettrica, la EDR-E. Per loro infatti una prova speciale in discesa in aggiunta a quelle dell’EDR e due Power Stage (prove in salita), per un totale sempre di circa 60 km, ma con ben 2.200 mt di dislivello positivo e 3.300 mt di negativo.

E per la giornata di domani, domenica 4 giugno, la gara dei professionisti della MTB “Marathon of Finale Outdoor Region”, con partenza da Finalborgo alle ore 7.30 e arrivo sempre a Finalborgo alle ore 17.30. Il percorso di gara interesserà il passaggio e l’attraversamento di alcune strade comunali e le strade provinciali S.P. 17, S.P. 23 e S.P. 27; in particolare la competizione sportiva interesserà soprattutto strade sterrate e sentieri ricadenti nei comuni di Finale Ligure, Calice Ligure, Rialto, Orco Feglino, Mallare, Quiliano, Vezzi Portio, Vado Ligure, Bergeggi e Spotorno.

Per gli atleti e le atlete una grande varietà di single-tracks: impegnativi, lunghi, tecnici e scorrevoli si susseguono e coprono circa 35 km del percorso, con flow e veloci sterrati, in un itinerario complessivo di 100 km e oltre 3.000 mt di dislivello.

guarda tutte le foto 15



A Pietra Ligure tutto pronto per la coppa mondiale di Mountain Bike

Il cuore della UCI World Cup Marathon è Finalborgo: il villaggio evento, l’area di partenza e le premiazioni, i paddock degli atleti dislocati in area Porta Testa.

Domani, quindi, la giornata conclusiva di un lungo weekend tra il Finalese e Pietrese che hanno visto una vera propria invasione di bikers e riders da tutto il mondo, con al seguito team, addetti ai lavori e, naturalmente, tanti appassionati. Dalle prime stime un grosso successo di pubblico e presenze, un importante promozione outdoor destination per l’intero comprensorio.

E al termine della giornata nuovo appuntamento sul palco di piazza San Nicolò dove hanno sfilato i sindaci e gli amministratori della Val Maremola.