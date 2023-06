La festa del 2 luglio, Ferrania Medievale, Parole Ubikate in Mare, il West Coast Meeting e tanto altro: cosa fare questo weekend

Savonese. Il mese di luglio inizia con tanti eventi per tutti i gusti nel savonese. Ci saranno manifestazioni medievali, fuochi d’artificio, ospiti d’eccezione come lo scrittore Antonio Manzini, la rassegna musicale AlbisJazz, la sagra della formaggetta, opere liriche e tanto altro. Un fine settimana, insomma, ricco di momenti di condivisione e divertimento. Ma ora entriamo nel dettaglio e scopriamo cosa ci aspetta!

AD ALBENGA LA FESTA DEL 2 LUGLIO CON CORTEO, FIERA E FUOCHI D’ARTIFICIO

Questo weekend grande festa ad Albenga. Come da tradizione luglio si apre con la Festa della Madonna di Pontelungo: si inizia il 1° luglio con il corteo storico che partirà da Piazza De Andrè, percorrerà viale Italia e viale Martiri della Libertà, arriverà davanti alla cattedrale San Michele dove ci sarà l’investitura dei capitani dei Rioni e proseguirà quindi verso il Santuario di Nostra Signora di Pontelungo. Il giorno dopo si terrà la tradizionale Festa del 2 Luglio. In Viale Pontelungo si terrà la tradizionale fiera, poi nell’area esterna del Santuario si terrà la messa e, a seguire la processione. Alle ore 21,30 ci sarà anche il concerto del Corpo Bandistico di Pontelungo e alle 23 lo spettacolo pirotecnico. Tutti i dettagli sull’evento qui.

IN VALBORMIDA SI “TORNA” AL MEDIOEVO CON ABITI STORICI, PIATTI DELLA TRADIZIONE E SPETTACOLI

Dopo il grande successo di Rocchetta a maggio, ora è la volta di un’altra frazione, ovvero Ferrania che fino al 2 luglio “ritornerà” al 1200 ripercorrendo un nuovo capitolo della vita di San Francesco. Ferrania Medievale offrirà la possibilità di vedere la processione in abiti storici, di gustare prelibati piatti tipici del territorio ispirati in gran parte dalla tradizione culinaria medievale. Per l’occasione ci saranno anche spettacoli di giocoleria con il fuoco, musici medievali, giullari e duelli, che gireranno per tutto il borgo durante la giornate e alla sera nell’area spettacolo, allestita nella Piazza del Pozzo.

PER “PAROLE UBIKATE IN MARE” SUL PALCO ALBISSOLESE LO SCRITTORE MANZINI

Sabato 1° luglio ad Albissola Marina altro appuntamento con la rassegna estiva “Parole ubikate in mare”. Sul palco allestito in Piazza della Concordia sarà ospite lo scrittore Antonio Manzini che ci parlerà del suo libro “Elp”, edito Sellerio. Al centro il nuovo avvincente romanzo noir del grande scrittore, attore e sceneggiatore romano che ha come protagonista il vicequestore Rocco Schiavone (in testa nelle classifiche di vendita in Italia), serie di romanzi dalla quale è anche stata tratta la serie tv Rai di successo. L’incontro sarà gratuito.

A LOANO IL WEST COAST MEETING

Fino al 1° luglio nella consueta location della Marina di Loano appuntamento con l’edizione 2023 del “West Coast Meeting Loano”, la manifestazione che quest’anno prende le mosse da una citazione di Papa Francesco: “Arda nei vostri cuori questa santa inquietudine”. Il tema dell’ottava edizione del Meeting di Loano è dunque l’inquietudine, quella insoddisfazione che sentiamo sempre ad ogni obiettivo raggiunto, come se la meta si spostasse in continuazione e noi fossimo sempre alla ricerca di qualcosa che per definizione è al di là, è oltre. Su questi e altri temi ci si interrogherà al “West Coast Meeting Loano 2023”, che come sempre vedrà la partecipazione di ospiti di caratura internazionale provenienti da vari ambiti. Il grande evento sarà all’insegna della cultura, dell’informazione e della consapevolezza.

AL VIA LA TERZA EDIZIONE DI ALBISJAZZ TRA LE DUE ALBISOLE

Parte questo fine settimana e durerà fino al 6 luglio la terza edizione di AlbisJazz nelle due Albisole con grandi artisti internazionali. Si parte sabato 1° luglio in Piazza del Talian (Albisola Superiore), dove ci saranno prima gli amici di ASD Eunike; poi la prima Jam Session che vedrà esibirsi la squadra al completo dei 7 maestri della masterclass AlbisJazz: Eleonora Strino (che quest’anno prende il posto di Peter Bernstein alla chitarra), Dado Moroni (pianoforte), Emanuele Cisi (sax), Riccardo Fioravanti (basso), Enzo Zirilli (batteria e percussioni), Giampaolo Casati (tromba) e Dino Cerruti (contrabbasso). A questi, si aggiungerà anche il contrabbassista olandese Joris Teepe, che arriverà da New York. Oltre ai maestri, suoneranno anche gli allievi della masterclass. Domenica prosegue la rassegna con aperiJazz, dinnerJazz e tanto altro tra le due Albisole. Qui tutto il programma della rassegna musicale.

AL PRIMAR IL FESTIVAL CONTAMINAZIONI LIRICHE: LO SPETTACOLO “L’ELISIR D’AMORE” DI DONIZETTI

Il Festival 20.23 “Contaminazioni liriche” del Teatro dell’Opera Giocosa domenica 2 luglio, per la ventesima edizione negli suggestivi spazi della Fortezza del Priamar di Savona, proporrà lo spettacolo “L’Elisir d’amore” di Gaetano Donizetti in scena con Aldo Sisillo, alla direzione dell’Orchestra Sinfonica di Savona, e la regia di Stefania Panighini. La pièce, tra gli esempi più alti dell’opera comica ottocentesca, è nota per la sua rapida realizzazione: Donizetti ebbe infatti a disposizione solo quattordici giorni per comporre il lavoro e sette ne ebbe Felice Romani per produrre il libretto. La prima rappresentazione dell’opera fu il 12 maggio del 1832 e ottenne un immediato successo, confermato dalle oltre trenta recite successive. I dettagli qui.

A ORCO FEGLINO LA SAGRA DELLA FORMAGGETTA

Sabato 1° e domenica 2 luglio arriva la sagra della formaggetta a Orco Feglino. Quest’anno l’appuntamento ormai fisso raggiunge la sua 35esima edizione. Si inizia sabato 1° luglio alle 19 con l’apertura degli stand gastronomici. Non può mancare ovviamente la musica! Domenica invece l’appuntamento è dalle 12,30 alle 15 e dalle 19 in poi: un’intera giornata all’insegna del buon cibo e dell’intrattenimento musicale.

AL PARCO ASINOLLA TANTE ATTIVITA’ PER GRANDI E PICCINI NELLA NATURA

Per il primo weekend di luglio il parco Asinolla di Pietra Ligure propone momenti di emozioni e nuove esperienze, sempre nel segno “green” tra natura e animali. Il modello di turismo lento prosegue e sabato 1° luglio appuntamento con un’altra escursione dedicata allo slow trekking con gli amici asinelli. Nel pomeriggio spazio ai format collaudati come Fun4Kids, Vita in Maneggio e Battesimo della Sella. Ogni domenica di luglio e agosto il parco natura di Pietra Ligure sarà aperto eccezionalmente su prenotazione con la nuova iniziativa “Asinolla Kids Club” e una serie di attività con asini e cavalli. Per tutti i visitatori sono sempre a disposizione i servizi della struttura con postazione con tavoli, barbecue, sdraio, amache e teli per godersi una giornata alternativa al mare. All’interno è disponibile anche il bar e il servizio di ristorazione. Qui tutti i dettagli.

LA FESTA DELL’ALBICOCCA DI VALLEGGIA

Per concludere, fino a domenica 2 luglio torna la festa dell’albicocca di Valleggia. Sarà un fine settimana per assaporare il prelibato frutto arancione e per divertirsi. L’evento è pensato come una sagra gastronomica per la valorizzazione dell’albicocca valleggina, con ottime proposte culinarie liguri come i deliziosi dolci all’albicocca. Ma durante la festa ci saranno anche buona musica e giochi per bambini.

Questi sono solo alcuni degli eventi in programma per questo fine settimana, ma tanti altri sono presenti nella sezione Eventi di IVG.it, scoprili qui con una ricerca personalizzata.