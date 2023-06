La bandiera di Regione Liguria sventola in Antartide in uno dei luoghi più remoti al mondo

Pietra Ligure/Antardite. È arrivato in uno degli angoli più remoti del mondo e lì, a testimonianza del forte legame con la propria terra di origine, ha esposto la bandiera di Regione Liguria.

Lui è il pietrese Joshua Giaconia e lavora come sales manager a bordo di navi da crociera. Uno dei suoi ultimi viaggi lo ha portato a restare per due mesi in Antartide.

A Tristan da Cunha, l’unica isola abitata in questo arcipelago che si affaccia sull’oceano Atlantico, il giovane pietrese ha esposto il vessillo ligure.