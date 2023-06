IVG Lavoro, ogni settimana le migliori opportunità sul nostro portale: ecco quelle inserite dal 4 al 10 giugno

Savona. Nuove opportunità di lavoro in provincia di Savona. Secondo gli ultimi annunci pubblicati dal 4 al 10 giugno all’interno della sezione IVG Lavoro si ricercano baristi, farmacisti, autisti, sarti e camerieri.

Con “IVG Lavoro“, una sezione specificamente dedicata a dare visibilità alle opportunità di occupazione nella provincia di Savona e ai corsi di formazione attualmente attivi, ogni giorno è possibile consultare gli annunci attivi. Un aiuto che IVG.it vuole offrire per aiutare e sostenere sia i cittadini che le realtà produttive del nostro territorio. Ma ora andiamo alle singole offerte di lavoro pubblicate nella settimana dal 4 al 10 giugno.

BANCONISTA TAVOLA FREDDA

Chiosco bar L’Angolo Azzurra di Albisola ricerca banconista tavola fredda.

AUTISTA CONSEGNE PRODOTTI ALIMENTARI

Azienda di trasporti situata nelle vicinanze di Albenga ricerca autisti muniti di patente B o superiori per consegne di prodotti alimentari nel ramo HO.RE.CA.

BARISTA

Attività in Pietra Ligure ricerca, per completamento proprio organico per la stagione 2023, barista per chiosco sulla spiaggia.

SARTO/A

Tempus Italia spa agenzia leader nella selezione di personale, filiale di Albenga, cerca URGENTEMENTE per importante azienda un/una SARTO/A. Zona di lavoro vicinanze di Imperia.

FARMACISTA

Tempus Italia spa agenzia leader nella selezione di personale, filiale di Albenga, cerca URGENTEMENTE per importante farmacia un/una FARMACISTA.

CAMERIEREA DI SALA

Cercasi Cameriere/a di Sala per Pub per lavoro serale il Venerdì e il Sabato (ed eventuali giorni festivi). Zona di lavoro Piana Crixia.

PER LE AZIENDE: COME ADERIRE AL SERVIZIO

Tutte le aziende possono inserire gratuitamente gli annunci di lavoro nella nuova sezione, annunci che hanno massima visibilità sia in home page che in una sezione dedicata del nostro/vostro giornale. L’inserimento è automatico e non c’è limite al numero di annunci inseribili da ciascuna azienda. Utilizzare il servizio IVG Lavoro è gratuito ed immediato. E’ sufficiente creare il profilo aziendale cliccando qui.

Una volta eseguita la registrazione, sarà possibile inserire le offerte di lavoro direttamente dall’area personale aziendale.