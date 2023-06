IVG Lavoro, ogni settimana le migliori opportunità sul nostro portale: ecco quelle inserite dal 28 maggio al 3 giugno

Savona. Sono presenti nuove opportunità di lavoro in provincia di Savona. Secondo gli ultimi annunci pubblicati si ricercano figure da inserire nel ramo ristorazione, amministrazione e trasporto.

Con “IVG Lavoro“, una sezione specificamente dedicata a dare visibilità alle opportunità di occupazione nella provincia di Savona e ai corsi di formazione attualmente attivi, ogni giorno è possibile consultare gli annunci attivi. Un aiuto che IVG.it vuole offrire per aiutare e sostenere sia i cittadini che le realtà produttive del nostro territorio. Ma ora andiamo alle singole offerte di lavoro pubblicate nella settimana dal 28 maggio al 3 giugno all’interno della sezione IVG Lavoro.

ADDETTO/A DI CANTIERE

Tempus Italia spa agenzia leader nella selezione di personale, filiale di Albenga, cerca URGENTEMENTE per importante e strutturata azienda del settore edile un/una ADDETTO/A DI CANTIERE. Sede di lavoro Albenga

CUOCO CON ESPERIENZA

L’Hotel Villa Paolina situato in Pietra Ligure, ricerca per completamento proprio organico per la stagione 2023, un cuoco con esperienza.

PERSONALE DI SALA

L’Hotel Villa Paolina situato in Pietra Ligure ricerca, per completamento proprio organico per la stagione 2023, camerieri di Sala.

IMPIEGATO AMMINISTRATIVO/CONTABILE

3A Srl è alla ricerca di n.1 figura per ricoprire il ruolo di impiegato/a amministrativo/contabile per la propria sede di Vado Ligure (SV).

PROGRAMMATORE

L’azienda Dicotec Srl ricerca un programmatore con conoscenze PHP da assumere a tempo indeterminato presso la ns. sede.

ADDETTI PICKING

Gi Group per conto di un importante cliente della grande distribuzione ricerca ADDETTI PICKING. Sede di lavoro Albenga.

COMMESSA PESCHERIA

Pescheria “Onda Blu” avente sede in Alassio ricerca commessa addetta alla vendita e pulizia del pescato.

AUTISTA CONSEGNATARIO

Tempus Italia spa, agenzia leader nella selezione di personale, cerca URGENTEMENTE per importante azienda operante nel settore beverage un/una AUTISTA CONSEGNATARIO/A.

L’azienda è ubicata nelle vicinanze di Albenga, ma il lavoro si svolgerà da Albenga a Finale Ligure.

CORSI DI FORMAZIONE

GUIDA AMBIENTALE ED ESCURSIONISTICA

L.G.O. “Laboratorio del Gusto e dell’Ospitalità”, agenzia formativa di Varazze, propone un corso a pagamento per diventare guida ambientale ed escursionistica della durata di 300 ore.

