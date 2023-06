IVG Lavoro, ogni settimana le migliori opportunità sul nostro portale: ecco quelle inserite dal 18 al 24 giugno

Savona. Nuove opportunità di lavoro in provincia di Savona. Secondo gli ultimi annunci pubblicati fino al 24 giugno all’interno della sezione IVG Lavoro si ricercano diverse figure professionali.

Con “IVG Lavoro“, una sezione specificamente dedicata a dare visibilità alle opportunità di occupazione nella provincia di Savona e ai corsi di formazione attualmente attivi, ogni giorno è possibile consultare gli annunci attivi. Un aiuto che IVG.it vuole offrire per aiutare e sostenere sia i cittadini che le realtà produttive del nostro territorio.

Ma ora andiamo alle singole offerte di lavoro pubblicate nella settimana fino al 18 giugno.

IMPIEGATO COMMERCIALE

LB Service Srl con sede in Albenga ricerca impiegato commerciale, orario full time.

COMMERCIALE

Medical Stardust Srl con sede in Albenga ricerca un impiegato commerciale che lavori sul territorio ligure e che garantisca la presenza presso i clienti consolidati e lo sviluppo di nuove opportunità nel campo medico sanitario.

OPERAIO

LB Service Srl con sede in Albenga ricerca operatore elettrico e portato anche per la meccanica, in grado di saper leggere gli esplosi delle macchine; estroverso, attento, disposto ad imparare, capace a lavorare in team e con buone capacità di relazionarsi con il pubblico.

OPERAIO CON BASE ELETTRICA E MECCANICA

LB Service Srl con sede in Albenga ricerca persona per trasporto ed assemblaggio delle attrezzature professionali per la ristorazione nelle strutture ricettive.

TECNICO MONTAGGIO AUDIOVISIVO

Tempus Italia spa, agenzia leader nella ricerca e selezione di personale, cerca URGENTEMENTE per azienda cliente in crescita un/una TECNICO/A MONTAGGIO AUDIOVISIVO. Luogo di lavoro provincia di Imperia, con possibilità di trasferte.

IMPIEGATA/O CONTABILE

Tempus Italia spa, agenzia leader nella ricerca e selezione di personale, cerca URGENTEMENTE per azienda operante nel settore alimentare un/una IMPIEGATA/O CONTABILE. Zona di lavoro vicinanze di Albenga.

MAGAZZINIERE/A

Tempus Italia spa, agenzia leader nella ricerca e selezione di personale, cerca URGENTEMENTE per azienda operante nel settore trasporti un/una MAGAZZINIERE/A. Luogo di lavoro vicinanze di Albenga.

ADDETTI/E ANTINCENDIO

Tempus Italia spa agenzia leader nella selezione di personale cerca URGENTEMENTE per primaria azienda cliente ADDETTI/E ANTINCENDIO CON IDONEITA’ TECNICA (Formazione Alto rischio, Livello 3).

Luogo di lavoro: L’attività lavorativa dell’addetto/a antincendio si svolgerà in occasione di vari eventi principalmente in provincia di Savona, ma anche Imperia e Genova.

PER CONSULTARE TUTTI GLI ANNUNCI PRESENTI ALL’INTERNO DELLA SEZIONE CLICCA QUI

PER LE AZIENDE: COME ADERIRE AL SERVIZIO

Tutte le aziende possono inserire gratuitamente gli annunci di lavoro nella nuova sezione, annunci che hanno massima visibilità sia in home page che in una sezione dedicata del nostro/vostro giornale. L’inserimento è automatico e non c’è limite al numero di annunci inseribili da ciascuna azienda. Utilizzare il servizio IVG Lavoro è gratuito ed immediato. E’ sufficiente creare il profilo aziendale cliccando qui.

Una volta eseguita la registrazione, sarà possibile inserire le offerte di lavoro direttamente dall’area personale aziendale.