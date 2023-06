IVG Lavoro, ogni settimana le migliori opportunità sul nostro portale: ecco quelle inserite dal 12 al 18 giugno

Savona. Nuove opportunità di lavoro in provincia di Savona. Secondo gli ultimi annunci pubblicati fino al 18 giugno all’interno della sezione IVG Lavoro si ricercano diverse figure professionali.

Con “IVG Lavoro“, una sezione specificamente dedicata a dare visibilità alle opportunità di occupazione nella provincia di Savona e ai corsi di formazione attualmente attivi, ogni giorno è possibile consultare gli annunci attivi. Un aiuto che IVG.it vuole offrire per aiutare e sostenere sia i cittadini che le realtà produttive del nostro territorio.

Ma ora andiamo alle singole offerte di lavoro pubblicate nella settimana fino al 18 giugno.

APPRENDISTA IMPIEGATA ADDETTA ALLA SEGRETERIA DI STUDIO

Studio Maglione in Alassio ricerca un/a addetto/a alla segreteria di studio in età di apprendistato (compresa tra 18 e 29 anni).

CUOCO/A

Tempus Spa, Agenzia leader nel settore della ricerca e selezione, ricerca per importante stabilimento balneare un/una CUOCO/A. Sede di lavoro Varigotti

AGENTE DI VENDITA

Il Gruppo SopranCiodue ricerca agente di vendita per le province di Savona, Imperia e Genova.

CONSULENTE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO – D.LGS. 81/08

Il Gruppo SopranCiodue ricerca consulente per la sicurezza sul lavoro – D. Lgs 81/08 per le province di Savona, Imperia e Genova

TECNICO CAMPIONAMENTI AMBIENTALI

Il Gruppo Sopranciodue ricerca tecnici per attività di campionamenti ambientali in materia di Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/08).

PROGETTISTA ANTINCENDIO – DPR 151

Il Gruppo SopranCiodue ricerca progettista antincendio – Dpr 151 per le province di Savona, Imperia e Genova.

GIARDINIERE

Tracce Società Cooperativa per ampliamento organico ricerca giardiniere con esperienza taglio erba, guida trattori ed utilizzo decespugliatore etc.

MURATORI

Tracce Società Cooperativa per ampliamento organico ricerca muratori con esperienza.

ESCAVATORISTA

Tracce Società Cooperativa per ampliamento organico ricerca escavatorista con esperienza pregressa.

APPRENDISTA SPURGHISTA

Tempus Italia spa agenzia leader nella selezione di personale, filiale di Albenga, cerca URGENTEMENTE per importante azienda operante nel settore degli spurghi un/una APPRENDISTA SPURGHISTA. Sede di lavoro Imperia.

PER LE AZIENDE: COME ADERIRE AL SERVIZIO

Tutte le aziende possono inserire gratuitamente gli annunci di lavoro nella nuova sezione, annunci che hanno massima visibilità sia in home page che in una sezione dedicata del nostro/vostro giornale. L’inserimento è automatico e non c’è limite al numero di annunci inseribili da ciascuna azienda. Utilizzare il servizio IVG Lavoro è gratuito ed immediato. E’ sufficiente creare il profilo aziendale cliccando qui.

Una volta eseguita la registrazione, sarà possibile inserire le offerte di lavoro direttamente dall’area personale aziendale.