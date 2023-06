Italia Viva, la delegazione savonese a Napoli per il nono congresso nazionale

Savona/Napoli. È in programma oggi a Napoli la nona assemblea nazionale di Italia Viva.

“Sarà un appuntamento importante – commenta Matteo Calcagno, coordinatore provinciale di Italia Viva -, perché darà avvio al Congresso democratico per l’elezione degli organismi dirigenziali nazionali e locali”.

“A questo appuntamento non poteva mancare la delegazione di Italia Viva Savona che sarà formata dall’assessora savonese Barbara Pasquali, dal consigliere cairese Fulvio Briano e dall’attuale coordinatrice cittadina di Savona Cinzia Elisei – aggiunge Calcagno -. La nostra comunità politica, come già molte volte in questi quattro anni di vita, vuole dare il suo contributo attivo per la costruzione di Renew Europe in Italia, ovvero, la casa di tutti i riformisti che non vogliono per forza dover scegliere tra la sempre più evidente confusione massimalista/populista di sinistra e la palese inconcludente visione retrò del sovranismo di destra”.

“Noi ci siamo e continueremo a lavorare con passione e serietà per dare a tutte e tutti l’alternativa seria di cui c’è bisogno”, conclude.