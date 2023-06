Investimento mortale a Finale Ligure: conducente del taxi indagato per omicidio colposo

Finale Ligure. “E’ uscito dalla stradina laterale e ha attraversato all’improviso il tratto di Aurelia sulle strisce pedonali, stavo transitando e non l’ho davvero visto…”. Sono le parole del conducente del taxi che ieri ha investito mortalmente un anziano turista, Piero Vaulato, 83enne di origini piemontesi, che ogni estate trascorreva le sue vacanze nella località balneare.

L’autista 80enne del taxi è ancora molto scosso per quanto successo, ma oggi ha parlato per la prima volta agli inquirenti, fornendo la sua versione.

L’inchiesta aperta dalla Procura savonese sull’investimento mortale è ancora in corso: ad ora è indagato per il reato di omicidio colposo, in attesa che si completi il quadro investigativo con l’esatta ricostruzione dell’accaduto.

Al vaglio degli investigatori non solo i risultati di laboratorio degli esami tossicologici, ma anche alcune testimonianze, oltre ai riscontri tecnici e i rilievi svolti dagli agenti della polizia locale, con il mezzo che rimane ancora sotto sequestro giudiziario nell’ambito della conclusione delle indagini preliminari.

Dunque una distrazione da parte del conducente del taxi all’origine della tragedia che si è consumata sulle strade finalesi, con una dinamica risultata poi fatale all’83enne, finito prima contro il parabrezza e successivamente a terra sulla carreggiata.

Il sostituto procuratore Claudio Martini, titolare dell’indagine per la Procura savonese, non ha disposto l’autopsia sul corpo dell’anziano turista, in quanto gli elementi probatori mostrano come le cause del decesso siano imitabili ai traumi riportati nella dinamica dell’investiment0 (traumi che hanno avuto effetti ancora più letali per l’età avanzata della vittima).

All’ora dell’investimento, inoltre, intorno alle 12.00, è stata confermata la presenza di traffico intenso sulla via Aurelia: il taxi procedeva certamente a velocità non sostenuta e lo stesso impatto con il quale è stato travolto l’anziano piemontese non sarebbe stato particolarmente violento, ma tale da provocare la morte dell’uomo, che è stato prontamente soccorso e trasportato d’urgenza al Santa Corona ma è deceduto al suo arrivo in ospedale.