Investimento mortale a Finale Ligure: aperta inchiesta della Procura

Finale Ligure. Ad ora l’ipotesi più probabile è quella di una fatale distrazione da parte dell’anziano conducente del taxi che nella tarda mattinata di oggi ha investito mortalmente sulle strisce pedonali della via Aurelia a Finale Ligure un 83enne di origini piemontesi, che ogni estate trascorreva le sue vacanze nella località balneare, tuttavia l’indagine da parte della polizia locale è ancora in corso e la stessa Procura di Savona attende tutti i riscontri del caso in merito al decesso e alle sue cause.

Lo stesso autista del veicolo, un 80enne finalese da lungo tempo in servizio, è ancora sotto shock e dopo il lieve malore accusato subito dopo l’accaduto è stato trasportato all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Proprio presso il nosocomio pietrese, secondo la procedura prevista, verrà sottoposto agli esami tossicologici.

Il taxi è stato posto sotto sequestro giudiziario nell’ambito dell’inchiesta aperta sulla morte dell’anziano turista. Al pm titolare dell’indagine la decisione se disporre o meno l’esame autoptico, anche se il decesso sarebbe imputabile ai traumi riportati nell’impatto con il mezzo, con l’87enne finito sul parabrezza e poi sbalzato a terra.

A quell’ora, intorno alle 12.00, anche per il traffico intenso sulla via Aurelia, l’impatto non sarebbe stato particolarmente violento, ma tale da provocare la morte dell’uomo, avvenuta al nosocomio pietrese dove era stato trasportato d’urgenza: per lui non c’è stato nulla da fare nonostante l’azione di medici e sanitari.

Sul fronte degli accertamenti investigativi, oltre ai risultati sui rilievi, restano al vaglio degli agenti anche alcune testimonianze di quanti hanno assistito al drammatico investimento.

Stando all’attuale quadro indiziario, il conducente del taxi potrebbe essere indagato per il reato di omicidio colposo, salvo che non arrivino ulteriori elementi, a cominciare dalle analisi di laboratorio a livello tossicologico. Secondo quanto appreso, viene esclusa la possibilità di un malore alla guida prima dell’investimento, così come un problema tecnico al taxi che ha travolto l’anziano deceduto.