Insegnante multata perché si soffia il naso alla guida, Mirri: “Non è vero, la causa è il cellulare”

Carcare. “Non è stata multata perché si è soffiata il naso mentre era alla guida, ma perché in mano aveva il cellulare”. Dopo la notizia dell’insegnante sanzionata a Carcare per l’utilizzo di un fazzoletto al volante, arriva tempestiva la replica del sindaco Rodolfo Mirri.

“Ho sempre detto che i vigili dovrebbe usare buon senso, ma in questo caso mi sembra che la vicenda sia stata strumentalizzata e penso che dietro ci sia anche qualcuno della vecchia maggioranza” accusa il primo cittadino che ci tiene a precisare: “Appena appresa la notizia mi sono immediatamente confrontato con la polizia locale, se mi avessero confermato che la causa del verbale fosse stato davvero il fazzoletto, avrei chiesto scusa alla popolazione e avrei punito gli agenti, ma per fortuna non è stato così”.

Mirri poi sottolinea: “Mi chiedo come mai la professoressa abbia già pagato la multa e non abbia deciso di fare ricorso, che sicuramente avrebbe vinto se la causa fosse stata il fazzoletto. Tra l’altro la multa risale ad un fatto accaduto circa un mese fa, a fine maggio, e viene fuori solo ora”. Dopo l’accaduto, l’insegnante ha comunicato a IVG che si è rivolta ad un legale che ora sta analizzando la pratica.

È giusto precisare che sul verbale viene specificato che la donna era impossibilitata a manovrare correttamente perché in mano aveva un “oggetto non chiaramente identificabile”, che secondo l’insegnante era appunto “il fazzoletto”, mentre secondo la versione della polizia locale era “il cellulare”. “Sulla sanzione, non è stato specificato la parola ‘telefonino’, in quanto gli agenti non hanno potuto fermarla, altrimenti le sarebbero stati decurtati anche i punti dalla patente” spiega il primo cittadino, aspetto che viene rimarcato anche sul verbale: “non è stato possibile contestare immediatamente la violazione causa agente impegnato in altra attività e impossibilitato a raggiungere il veicolo”, si legge.