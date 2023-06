Indennità di pronto soccorso agli operatori sanitari, NurSind non firma l’accordo: “Numeri e incarichi non ben definiti”

Savona. “Inaccettabile una chiusura così affrettata senza la definizione attenta di alcune incongruenze emerse. Non erano ben definiti i numeri degli operatori presentati da alcune Asl liguri, in certi casi sono stati omessi operatori pur operando presso il pronto soccorso. Firmare un accordo comporta avere una grande responsabilità poiché si tratta di scelte con cui faranno poi le spese i lavoratori. NurSind sente molto forte questa responsabilità e per questo scandaglia i documenti con grande attenzione”. Così, in una nota, la segreteria provinciale di NurSind Savona, che non ha firmato l’accordo per le indennità da assegnare agli operatori sanitari che hanno operato nei pronto soccorso.

“In questa bozza si è individuato un punto in cui il termine ‘assegnato’ anche se seguito da ‘in via temporanea’ comporta il mancato riconoscimento dell’indennità di pronto soccorso di tutto il personale del comparto che, seppur assegnato ad altra unità operativa, presta servizio presso il pronto soccorso per diversi motivi: colmare una carenza temporanea di personale, urgenza del servizio di cui si è responsabili, insomma a tutta una gran parte di professionisti è dato l’obbligo di farsi carico del lavoro presso il pronto soccorso senza il giusto riconoscimento economico dell’indennità. Tutto questo sempre nella logica che chi percepisce l’indennità di pronto soccorso sia effettivamente un professionista del comparto operante presso la suddetta unità operativa”.

“Le aziende stesse sono messe in difficoltà poiché con questo sistema non sarà possibile reclutare personale volontario a risolvere le criticità dei pronto soccorso. Non si può dire che verrà riconosciuto ugualmente perché le parole nei contratti hanno il loro peso nel significato specifico. Tanto a farne le spese sono i lavoratori. NurSind dice basta con queste vere e proprie ingiustizie. Siamo fortemente contrariati”, concludono dalla segreteria provinciale del sindacato.