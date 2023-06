Incontro tra sindaci e Gratarola, Nervo: “Fasano assente. Ma non aveva promesso di battersi per l’ospedale di Albenga?”

Ceriale. “Il risultato raggiunto ieri nell’incontro avuto tra i sindaci del comprensorio ingauno e l’assessore regionale alla salute Angelo Gratarola che ha portato all’ apertura del Ppi di Albenga dal 15 luglio in via preliminare sulle 12 ore, puntando sulle 24 ore almeno per l’intera durata della stagione estiva, con la possibilità di accesso per le ambulanze con codici di bassa gravità, è sicuramente un passo positivo per il comprensorio ingauno, dove Ceriale può considerarsi parte integrante. Concordo con quanto detto dal sindaco Riccardo Tomatis che ha affermato che il risultato è stato raggiunto grazie all’impegno di tutto il territorio, dai sindaci ai comitati cittadini e tutte quelle persone che hanno lottato per l’ospedale di Albenga ed ora è il momento di non abbassare l’attenzione e di continuare ad impegnarsi. Avrei voluto come consigliere comunale e, soprattutto come cittadino, che all’incontro ci fosse anche il sindaco di Ceriale o un suo rappresentante; invece, all’incontro avvenuto ieri in Regione il Comune di Ceriale risultava: assente”. Lo afferma, in una nota, il capogruppo di minoranza di “Noi per Ceriale” Piercarlo Nervo.

“Durante la campagna elettorale di pochi mesi fa io dichiarai che se eletto sindaco mi sarei battuto per la riapertura del pronto soccorso – aggiunge Nervo – Dopo la mia dichiarazione, l’attuale vice sindaco Luigi Giordano che faceva da porta voce alla lista Ceriale Ceriale con a capo l’attuale sindaco Marinella Fasano, dichiarò che le mie affermazioni erano solo da campagna elettorale perché tutti i candidati della lista Ceriale Ceriale si battevano da tempo a fianco dei comitati cittadini per la riapertura del pronto soccorso”.

“E allora mi chiedo: visto che il sindaco è stato invitato, come mai che nessun esponente dell’attuale amministrazione era presente all’incontro organizzato per discutere della riapertura del pronto soccorso di Albenga? In quella sede avrebbero potuto esprime il proprio pensiero e la propria idea sull’argomento e caldeggiare la riapertura del pronto soccorso di Albenga, considerato che in campagna elettorale la lista Ceriale Ceriale si è dichiarata favorevole, ed invece, ripeto, il Comune di Ceriale è risultato assente”.

“Invito l’amministrazione tutta a non dimenticarsi di questa situazione perché la riapertura del pronto soccorso di Albenga è di notevole importanza sia per i nostri cittadini, sia per i turisti che ospitiamo durante la stagione estiva e non solo”, conclude Nervo.