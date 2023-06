Incontro in Regione sull’ospedale di Albenga, il sindaco Tomatis: “Un importante risultato raggiunto”

Albenga. “Un importante risultato raggiunto”. È la sintesi del commento del sindaco di Albenga Riccardo Tomatis sull’esito dell’incontro, incentrato sull’ospedale ingauno e sul suo PPI, avvenuto questa mattina in Regione.

PPI aperto dal 15 luglio in via preliminare sulle 12h (ma si punta sulle 24h almeno per l’intera durata della stagione estiva) e possibilità di accesso per le ambulanze con codici di bassa gravità: queste le principali novità.

“In primo luogo, – ha affermato il primo cittadino, – grazie all’impegno di tutto il territorio, dai sindaci ai comitati cittadini e tutte quelle persone che hanno lottato per l’ospedale di Albenga. Ora è il momento di non abbassare l’attenzione e continuare ad impegnarci”.

“Il dialogo con la Regione si è aperto a differenza di quanto era fino a poco tempo fa. A quanto abbiamo appreso oggi ci sono le premesse perché l’ ospedale di Albenga venga valorizzato quanto merita. È prevista la riapertura PPI (in sostituzione all’ambulatorio bassa intensità) inizialmente per 12 h, ma verosimilmente, da informazioni ufficiose, passerà ad una apertura h24 con possibilità di accesso alle ambulanze che trasportano pazienti con codici di bassa gravità”, ha spiegato il sindaco.

“Con la stessa determinazione che abbiamo impiegato fino ad oggi continueremo affinché l’impegno sia mantenuto”, ha concluso Tomatis.