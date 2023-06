Incontro in Regione sulle Rsa, Cgil: “Garanzie per gli operatori essenziali per il servizio”

Liguria. Questo pomeriggio in Regione si è svolto il previsto incontro sul sistema dell’accreditamento dei servizi socio sanitari in Liguria a partire dalle residenze per anziani. Presenti all’incontro le organizzazioni sindacali confederali e di categoria dei pensionati e del pubblico impiego, oltre alle parti datoriali.

“Quello delle Rsa è un argomento dolente, in discussione da mesi, sul quale la Cgil ha chiesto che le strutture accreditate e in convenzione applichino i contratti sottoscritti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e la modifica di quanto contenuto nel manuale di accreditamento della Regione in riferimento al personale – afferma il sindacato – In particolare si contesta la modifica di alcune attribuzioni (surroga) motivata dalla esigenza di contenere i costi e sopperire alla carenza di operatori”.

“Inoltre, ai lavoratori di questo settore, sempre meno a causa della migrazione nel servizio pubblico, si chiede di lavorare di più e con nuove competenze ma senza rinnovare loro i contratti”.

“La qualità del servizio passa anche dalla professionalità degli operatori e per questo si è chiesto alla Regione di creare le condizioni affinché le Rsa rispettino le regole economiche e normative che consentano la tutela dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori e degli utenti”.

“Per la Cgil questa condizione è inderogabile e sarebbe una misura utile a contenere la fuga del personale dal comparto privato a quello pubblico. La Regione ha proposto per il mese di luglio un calendario di incontri ravvicinati su temi specifici per arrivare entro l’autunno ad una definizione complessiva e concordata della gestione del complesso del sistema dei servizi socio sanitari accreditati con particolare riferimento alle residenze per anziani e ai servizi per i soggetti fragili”.

“Nei prossimi incontri la Cgil chiederà maggiori controlli e garanzie nei confronti degli ospiti e un osservatorio che faccia una analisi sul settore e sulla qualità delle infrastrutture e dei servizi rivolti agli utenti” conclude il sindacato.