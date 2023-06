Inclusione e diversità al centro del nuovo murale realizzato dai ragazzi di Elfo Albenga

Albenga. Questa mattina su una porzione curva di muro di lunghezza pari a 9 metri e altezza 2 metri circondante il parco giochi ‘’F. Cotta’’ ad Albenga, è stato inaugurato il murale realizzato dalla prima classe professionalizzante dell’Ente Ligure di Formazione in collaborazione con il Comune di Albenga.

L’opera, il cui tema portante è risultato essere l’inclusione e la diversità, è stata ideata e portata a termine dai ragazzi in seno alle attività annuali del corso, ponendosi come una riflessione di gruppo su una tematica di forte rilevanza sociale.

Affermano gli educatori del corso: “Durante una discussione in aula con i ragazzi abbiamo deciso di lanciare un messaggio forte e chiaro: la diversità non deve essere vista come qualcosa che divide le persone, come motivo di discriminazione, ma anzi è una ricchezza, una caratteristica che ci rende unici e dev’essere valorizzata. ‘La paura per il diverso ce l’ha chi non è mai riuscito ad esserlo’›: questa è la frase di Paolo Crepet che abbiamo scelto di fare nostra e di utilizzare all’interno del nostro murale; una frase di forte impatto che evoca inoltre il concetto di empatia, che ci incoraggia a metterci nei panni dell’altro per comprendere ed accogliere la diversità”.

“Il murale si inserisce in un contesto in cui risultano presenti altri murales che invitano la cittadinanza alla riflessione – dichiara la direttrice dell’Ente Valentina Pesce – i ragazzi hanno lavorato sul posto per acquisire nuove competenze tecniche e relazionali, partendo dal presupposto che per affrontare correttamente il tema dell’inclusione sociale si debba affrontare la comprensione di se stessi, la propria consapevolezza e il concetto di identità. Un percorso importante per la classe che speriamo possa fornire spunti di riflessione per l’intera collettività”.

All’inaugurazione era presente l’assessore Marta Gaia, il cui sostegno istituzionale è risultato “determinante per la buona riuscita del progetto. Il percorso ha dato la possibilità ai ragazzi di esprimere la propria individualità e di percepire il concetto di diversità sotto forma di narrazione visiva e ha consentito loro di vivere un momento di aggregazione e condivisione che resterà nella memoria collettiva.”