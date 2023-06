Savona. Un incidente mortale si è verificato a Savona, nella mattinata odierna. È successo pochi minuti dopo le 11, nei pressi del casello autostradale.

Stando a quanto riferito, a perdere la vita è stato un uomo di 66 anni alla guida della sua moto: si tratta del genovese Marcello Ciarlo.

Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente. Nel sinistro, oltre al mezzo a due ruote, è coinvolto un mezzo pesante.

Immediata la chiamata ai soccorsi. Sul posto, un’ambulanza della Croce Oro Mare, l’automedica del 118 e la polizia stradale.

Purtroppo per il centauro, però, non c’è stato nulla da fare. Al momento sono in corso indagini e rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.