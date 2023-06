Incendio boschivo a Zuccarello: elicottero per le operazioni di spegnimento

Zuccarello. Incendio boschivo a Zuccarello: l’allarme è scattato intorno alle 13.15 quando è stata avvistata una colonna di fumo all’interno dell’area boschiva in località Poggio Monfalcone.

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento albenganese e dei volontari Aib, ancora impegnati nelle operazioni di spegnimento delle fiamme.

Secondo quanto appreso, il rogo si è originato e sviluppato in una zona impervia, lontano dalle case e dalle abitazioni della località dell’estremo entroterra albenganese.

Per coadiuvare le squadre a terra è stato richiesto anche l’intervento dell’elicottero per circoscrivere il fronte di fuoco ed evitare una ulteriore propagazione. In tutto sarebbero tre gli ettari di superficie boschiva interessata dalle fiamme.

Restano ancora da appurare le cause che hanno determinato l’incendio boschivo: sul posto sono presenti i carabinieri forestali che stanno svolgendo i primi accertamenti.